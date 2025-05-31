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Из одного семечка — нескончаемая зелень: секрет рукколы, которая растёт без остановки

2:31
Садоводство

Руккола — овощ не для скучающих. Её острые, чуть горьковатые листья делают салат дерзким, а любое блюдо — запоминающимся. Хорошая новость? Вырастить её проще, чем сварить макароны. А если всё сделать правильно, одна грядка обеспечит вас свежей зеленью до самых заморозков!

Руккола
Фото: creativecommons.org by Michał, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Руккола

Что такое руккола и зачем её сажать

У этой зелени острый вкус, богатый состав и стильный внешний вид. Витамины A, B, C и K, фолиевая кислота, кальций, калий — и всё это в листьях, которые не теряют полезных свойств даже в сыром виде. А цветы? Тоже съедобны и выглядят как арт-объект в салате.

Как посадить рукколу

Секрет один — никаких пересадок. У рукколы длинный, нежный корень, который не прощает перемещений. Поэтому сеем прямо в подготовленную землю: делаем неглубокую лунку (около 1 см), поливаем, сеем, присыпаем и утрамбовываем. И так — каждые две недели для непрерывного урожая с марта по сентябрь.

Можно и в горшках: главное, чтобы компост был равномерно влажным, но не мокрым.

Что делать, чтобы руккола росла как бешеная

  • Прореживайте растения — им не нравится толпа.

  • Удаляйте цветоносы, если не хотите, чтобы листья стали жёсткими.

  • Обеспечьте лёгкую тень в жару — иначе вкус "разбавится".

  • Хотите цветы? Оставьте пару кустов — съедите всё!

Размножение без усилий

Дайте одним кустам зацвести, и вскоре стручки семян сами упадут в землю. На следующий сезон они взойдут — и у вас снова будет руккола. Из одного пакетика — вечное удовольствие.

Вредители? Почти нет

Иногда появляются блохи, оставляющие мелкие дырочки. Хотите без дырок? Используйте сетку или агроволокно. Но вообще, эти маленькие шалости вкусу не мешают.

Как и когда собирать

Рукколу не вырывают — её срезают. Немного здесь, немного там — и куст снова пускается в рост. Удобно и вкусно.

Как хранить

Лучше всего — прямо с грядки. Но если что — в герметичном контейнере в холодильнике она проживёт несколько дней. А ещё её можно заморозить: минуту в кипятке, затем в ледяную воду — и в морозилку.

Уточнения

Ру́кола (до 2013 года нормативным написанием было ру́ккола) — однолетнее травянистое растение рода Индау (Eruca) семейства Капустные (Brassicaceae). Культивируемые формы, принимаемые в качестве самостоятельного вида рода, либо подвида Eruca vesicaria.

Автор Данила Фирсов
Данила Фирсов — внештатный корреспондент Правды.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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