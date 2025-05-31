Растение без капризов: как вырастить брокколи, которая и в мороз даст жару

2:15 Your browser does not support the audio element. Садоводство

Брокколи — не просто гарнир. Это овощ, который запускает в организме выработку коллагена, снабжает витаминами A и C, заряжает фолиевой кислотой и помогает телу справляться с холодами. Особенно если речь о фиолетовой брокколи — крепкой, вкусной и по-настоящему выносливой.

Фото: scienceimage.csiro.au by Robert Kerton, https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/ Брокколи

Вырастить её может даже новичок. Главное — знать несколько секретов.

Сроки посева — залог урожая круглый год

Фиолетовая брокколи способна давать урожай с осени до начала следующего лета. При посеве в марте первые кочаны появятся уже к зиме. А если сеять с апреля по середину июня — получите щедрый урожай с января по май.

Где и как сажать

Фиолетовой брокколи нравится плотная, щелочная почва. Сажать её на открытом ветреном участке — плохая идея: стебли легко ломаются, а корни оголяются. Почва должна быть плотной, без рыхлости. Если слишком кислая — добавьте немного извести. Даже в тяжёлую почву стоит внести органику, чтобы улучшить её текстуру и удержание влаги.

Что понадобится:

Семена фиолетовой брокколи

Компост без торфа

Небольшие горшки (по 9 см)

Вилка и мастерок

Сначала высевайте семена в лотки или маленькие горшки с хорошим компостом. Подросшие сеянцы пересаживайте в отдельные ёмкости, а затем — в грунт.

Как пересаживать

Когда ростки достигнут 7-9 см, можно переносить их на грядку. Полейте заранее, аккуратно извлеките, и посадите с расстоянием 50-60 см между кустами и между рядами. Сразу полейте второй раз и утрамбуйте землю у корней.

Для семьи из четырёх человек достаточно шести кустов — урожай обеспечен!

Уход, который приносит результат

Почва должна быть постоянно влажной. Сорняки — удалять сразу. Если брокколи "тормозит" с ростом, можно подбодрить её жидким удобрением. Чтобы не потерять урожай, укройте грядку сеткой — она защитит от насекомых и птиц.

Уточнения

Бро́кколи — овощная культура, один из культурных сортотипов вида Капуста огородная. Ранее выделялась как самостоятельная ботаническая разновидность этого вида — Brassica oleracea var. italica Plenck. При современном подходе в соответствии с правилами МКБН корректным названием группы сортов является Brassica oleracea Italica Group. Ближайший родственник и генетический предшественник цветной капусты.

