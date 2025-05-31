Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Оправдание убийств: Европа пытается скрыть свой милитаризм за поддержкой ВСУ
Такое пюре вы точно ещё не пробовали — оно запекается с начинкой: яркий рецепт для ужина
Британская паника: Лондон пытается спрогнозировать борьбу с Россией
Обманом на смерть: Киев бросает своих солдат на убой
Опальная Орбакайте прорвалась к отцу: встреча в Литве на фоне запрета въезда в Латвию
Лёгкая, эластичная и биоразлагаемая: эти пауки, созданные учёными, плетут красную паутину
20 таблеток в день: Илон Маск под наркотическим ударом с президентом США
Китай не прогнётся: JPMorgan назвал США главного врага торговой войны
27,5% за каждый автомобиль: как США душат японский экспорт

Растение без капризов: как вырастить брокколи, которая и в мороз даст жару

2:15
Садоводство

Брокколи — не просто гарнир. Это овощ, который запускает в организме выработку коллагена, снабжает витаминами A и C, заряжает фолиевой кислотой и помогает телу справляться с холодами. Особенно если речь о фиолетовой брокколи — крепкой, вкусной и по-настоящему выносливой.

Брокколи
Фото: scienceimage.csiro.au by Robert Kerton, https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/
Брокколи

Вырастить её может даже новичок. Главное — знать несколько секретов.

Сроки посева — залог урожая круглый год

Фиолетовая брокколи способна давать урожай с осени до начала следующего лета. При посеве в марте первые кочаны появятся уже к зиме. А если сеять с апреля по середину июня — получите щедрый урожай с января по май.

Где и как сажать

Фиолетовой брокколи нравится плотная, щелочная почва. Сажать её на открытом ветреном участке — плохая идея: стебли легко ломаются, а корни оголяются. Почва должна быть плотной, без рыхлости. Если слишком кислая — добавьте немного извести. Даже в тяжёлую почву стоит внести органику, чтобы улучшить её текстуру и удержание влаги.

Что понадобится:

  • Семена фиолетовой брокколи

  • Компост без торфа

  • Небольшие горшки (по 9 см)

  • Вилка и мастерок

Сначала высевайте семена в лотки или маленькие горшки с хорошим компостом. Подросшие сеянцы пересаживайте в отдельные ёмкости, а затем — в грунт.

Как пересаживать

Когда ростки достигнут 7-9 см, можно переносить их на грядку. Полейте заранее, аккуратно извлеките, и посадите с расстоянием 50-60 см между кустами и между рядами. Сразу полейте второй раз и утрамбуйте землю у корней.

Для семьи из четырёх человек достаточно шести кустов — урожай обеспечен!

Уход, который приносит результат

Почва должна быть постоянно влажной. Сорняки — удалять сразу. Если брокколи "тормозит" с ростом, можно подбодрить её жидким удобрением. Чтобы не потерять урожай, укройте грядку сеткой — она защитит от насекомых и птиц.

Уточнения

Бро́кколи — овощная культура, один из культурных сортотипов вида Капуста огородная. Ранее выделялась как самостоятельная ботаническая разновидность этого вида — Brassica oleracea var. italica Plenck. При современном подходе в соответствии с правилами МКБН корректным названием группы сортов является Brassica oleracea Italica Group. Ближайший родственник и генетический предшественник цветной капусты.

Автор Данила Фирсов
Данила Фирсов — внештатный корреспондент Правды.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
Сейчас читают
Sportage 2026 теперь с лицом на серьёзных щах — и парой экранов для настроения
Авто
Sportage 2026 теперь с лицом на серьёзных щах — и парой экранов для настроения Аудио 
Германия на грани потери золотого запаса: кто заберет 3375 тонн золота в случае кризиса
Экономика и бизнес
Германия на грани потери золотого запаса: кто заберет 3375 тонн золота в случае кризиса Аудио 
Эти машины не берут даже даром: 5 авто, от которых бегут все — и перекупы тоже
Авто
Эти машины не берут даже даром: 5 авто, от которых бегут все — и перекупы тоже Аудио 
Популярное
Эти машины не берут даже даром: 5 авто, от которых бегут все — и перекупы тоже

Есть машины, которые не спасают ни скидки, ни бонусы — их просто никто не хочет брать. Вот 5 моделей, ставших кошмаром для продавцов.

Эти машины не берут даже даром: 5 авто, от которых бегут все — и перекупы тоже
8 машин, которые выглядят круто, а едут — как телега с квадратными колёсами
8 машин, которые выглядят круто, а едут — как телега с квадратными колёсами
Пиво утром — штраф днём: сколько выветривается запах алкоголя и как не лишиться прав
Германия на грани потери золотого запаса: кто заберет 3375 тонн золота в случае кризиса
Украина роет окопы: новый рубеж от Харькова до Запорожья — масштабный и с вопросами Дмитрий Плотников Юрист Исполинов назвал причины отказа РФ от участия в китайском проекте новой Гааги Любовь Степушова Кошки раскрывают свою тайну: как они распознают вас по запаху Игорь Буккер
Скелет длиной 36 метров нашли в пустыне — и он не принадлежит ни одному известному динозавру
Неожиданный завтрак: медведь рухнул с потолка прямо на кухню к людям
Они не просто милые: 5 пород собак, которые думают быстрее человека
Они не просто милые: 5 пород собак, которые думают быстрее человека
Последние материалы
712 тысяч школьников в ловушке: ЕГЭ остаётся главным экзаменом в России
Усилия Эрдогана: источник делится необычной информацией о переговорах РФ и Украины
Телефонные аферисты обновили схему — теперь они прячутся за государством
Хотите есть вкусно и недорого? Этот бюджетный рецепт заменит вам полноценный обед
Телефонный ужас наяву: пенсионерка отдала всё, поверив в спасение денег
Киев лихорадочно перебрасывает войска, но Россию не остановить: ВС РФ уничтожают логистику ВСУ
Секрет идеального шашлыка раскрыт — врачи назвали единственно верное мясо
Как банановая кожура превращает вашу почву в рай для роз
Европа бросает вызов России: какой козырь прячут за громкими словами
Оставьте его в покое! Соболенко заступилась за Джоковича
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.