Растение без капризов: как вырастить брокколи, которая и в мороз даст жару

Брокколи — не просто гарнир. Это овощ, который запускает в организме выработку коллагена, снабжает витаминами A и C, заряжает фолиевой кислотой и помогает телу справляться с холодами. Особенно если речь о фиолетовой брокколи — крепкой, вкусной и по-настоящему выносливой.
Вырастить её может даже новичок. Главное — знать несколько секретов.
Фиолетовая брокколи способна давать урожай с осени до начала следующего лета. При посеве в марте первые кочаны появятся уже к зиме. А если сеять с апреля по середину июня — получите щедрый урожай с января по май.
Фиолетовой брокколи нравится плотная, щелочная почва. Сажать её на открытом ветреном участке — плохая идея: стебли легко ломаются, а корни оголяются. Почва должна быть плотной, без рыхлости. Если слишком кислая — добавьте немного извести. Даже в тяжёлую почву стоит внести органику, чтобы улучшить её текстуру и удержание влаги.
Семена фиолетовой брокколи
Компост без торфа
Небольшие горшки (по 9 см)
Вилка и мастерок
Сначала высевайте семена в лотки или маленькие горшки с хорошим компостом. Подросшие сеянцы пересаживайте в отдельные ёмкости, а затем — в грунт.
Когда ростки достигнут 7-9 см, можно переносить их на грядку. Полейте заранее, аккуратно извлеките, и посадите с расстоянием 50-60 см между кустами и между рядами. Сразу полейте второй раз и утрамбуйте землю у корней.
Для семьи из четырёх человек достаточно шести кустов — урожай обеспечен!
Почва должна быть постоянно влажной. Сорняки — удалять сразу. Если брокколи "тормозит" с ростом, можно подбодрить её жидким удобрением. Чтобы не потерять урожай, укройте грядку сеткой — она защитит от насекомых и птиц.
Бро́кколи — овощная культура, один из культурных сортотипов вида Капуста огородная. Ранее выделялась как самостоятельная ботаническая разновидность этого вида — Brassica oleracea var. italica Plenck. При современном подходе в соответствии с правилами МКБН корректным названием группы сортов является Brassica oleracea Italica Group. Ближайший родственник и генетический предшественник цветной капусты.
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