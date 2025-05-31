Посадите это рядом с помидорами — и вредители сбегут с участка

Выращиваете помидоры? Тогда вам нужен свой "телохранитель" в саду. Причем не один, а целая ароматная команда! Некоторые травы не просто украсят грядки — они станут щитом от вредителей, магнитом для опылителей и даже усилят вкус томатов на кухне.
Рассказываем, какие шесть трав стоит посадить рядом с томатами, чтобы получить богатый, сочный урожай и при этом не возиться с химикатами.
Это не просто пара к капрезе. Базилик отпугивает трипсов и сбивает с толку моль, откладывающую яйца будущих гусениц. А еще привлекает пчёл во время цветения. Сажайте его между рядами томатов или ставьте контейнеры рядом.
Петрушка работает в тени томатных кустов. Она привлекает бабочек-парусников и личинок, которые поедают тлю и трипсов — главных врагов томатов. Растёт быстро и легко, особенно из семян.
Мята отпугивает тлю, блох и мух — не хуже спреев из магазина. Главное — держать её в контейнерах, потому что она расползается как безумная. Чаще трогайте листья — аромат станет сильнее, а защита мощнее.
Орегано маскирует запах томатов, сбивая с толку вредителей. Он растёт низко и служит живой мульчей — сохраняет влагу, подавляет сорняки. Привлекает щеглов, которые охотятся на тлю и белокрылку.
Любит солнце, не выносит сырости, но при этом защищает от тлей, кузнечиков и цикад. Выращивайте в контейнерах рядом с томатами. А ещё он зовёт в сад паразитических ос — злейших врагов гусениц.
Помогает и в ризотто, и в саду. Отпугивает капустную моль и морковную муху, а во время цветения приманивает полезных ос и пчёл. Цветы шалфея — съедобны и прекрасно дополняют томатные салаты.
Базили́к (лат. Ócimum) — род однолетних и многолетних трав и кустарников семейства Яснотковые (Lamiaceae).
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