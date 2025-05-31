Огородный тетрис: схема посадки свеклы, после которой не останется вопросов

2:24 Your browser does not support the audio element. Садоводство

Кто бы мог подумать, что скромная свекла — не только основа борща, но и овощ-секрет с кучей кулинарных сюрпризов? Вареная, запечённая, маринованная или сырая — она годится в салаты, закуски и даже десерты. А если вы всё ещё не посадили её в саду — самое время это исправить!

Фото: commons.wikimedia.org by edibleoffice, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Ростки свеклы

Сроки и хитрости посадки

Свеклу можно сеять прямо в грунт с середины апреля по конец июня. Важно: делайте лунки глубиной около 1 см, а между семенами оставляйте 10 см. Расстояние между рядами — не меньше 30 см. Чтобы получить корнеплоды с насыщенным сладким вкусом, собирайте их, когда они станут размером с мячик для гольфа. Если переборщить, свекла "задеревенеет".

Хотите ранний урожай? Посейте устойчивый к холодам сорт уже в марте под укрытием — подойдёт садовый флис или даже простая ветка.

Рассада — альтернатива посеву

Если не хочется возиться с семенами, можно вырастить рассаду заранее. Перед тем как пересаживать её в грядки, закалите растения: днём выносите на улицу, а на ночь — заносите в дом. При посадке сохраняйте ту же глубину, что была в лотке, и соблюдайте промежутки в 10 см. Для крупных корнеплодов увеличьте расстояние.

Правила ухода

Чтобы свекла не дала трещины и не стала жесткой, важно:

регулярно поливать грядки;

рыхлить землю, удаляя сорняки (осторожно, не троньте корни!);

пересаживать прореженные ростки — если аккуратно, они приживутся.

Урожай собирают, когда корнеплоды достигнут нужного размера. Вытягивайте их за ботву, аккуратно скручивайте листья и храните только целые, без повреждений.

Враги свеклы

Пока всходы ещё нежные, им угрожают слизни, улитки и птицы. Защитите растения:

засыпьте почву измельчённой яичной скорлупой;

делайте ночные рейды с фонариком;

натяните над грядками сетку или флис.

Бонус: свекла — это надолго

Выращивайте сразу несколько сортов — и сможете наслаждаться урожаем с мая по осень. Некоторые сорта вызревают за 8-10 недель, а другие — за все 20.

Уточнения

Свёкла обыкнове́нная — однолетнее, двухлетнее или многолетнее травянистое растение; вид рода Свёкла семейства Амарантовые (Amaranthaceae), подсемейства Маревые (Chenopodioideae), ранее Маревые рассматривали в качестве самостоятельного семейства Chenopodiaceae. Важное сельскохозяйственное растение, ради корнеплодов культивируют повсеместно на больших площадях как овощную культуру.

