Посадили у забора — попрощайтесь с хвоей: что не любит туя и как она мстит

Туя — королева изгородей и дачных декораций. Её вечнозелёная крона радует глаз круглый год, если, конечно, она не начала стремительно буреть и осыпаться. Снаружи — красота, внутри — тревожные звоночки. И чаще всего виноват вовсе не климат, а ошибки владельцев, которые туя долго молчит, но потом мстит хвоей.
Тую часто сажают вдоль забора — вроде бы удобно, красиво, практично. Но она — не тот, кто всё стерпит. Ей нужна влажность, тень и минимум стресса. Сухой участок, палящее солнце или загазованная дорога рядом — и всё, "вечнозелёная" начинает скукоживаться, терять цвет и превращаться в бурый столб разочарования.
Завял верхний слой хвои, а потом начали отмирать побеги? Есть вероятность, что в дело вмешалось грибковое заболевание. Оно атакует снизу и поднимается вверх, оставляя бурые пятна и сухие остатки вместо пушистой кроны. Иногда всё начинается с нехватки магния или кальция — и крона буквально разваливается по частям.
Слишком сухо — хвоя сохнет. Слишком мокро — побеги начинают гнить. Туя не любит крайностей: ей нужен постоянный уход, мягкий полив и хорошая почва. А если вода стоит в корнях — жди беды. Начнут вянуть ветки, появятся пятна, и растение в считанные недели потеряет форму.
Если туя плотно посажена или ей не хватает света, внутренние ветви начинают засыхать, как будто их выжгли изнутри. Растение не получает нужной энергии и просто сбрасывает лишнее — только это "лишнее" потом делает весь куст лысым.
Она не кричит, не жалуется — просто меняет цвет и сбрасывает хвою. Сигналы на лице, то есть на кроне. Жёлтые кончики, сухие пятна, бурые участки — это её способ сказать: "Мне плохо".
Тля — незаметный, но опасный враг. Прилетает весной, атакует молодые побеги и оставляет после себя налёт и грибок. Если пропустить момент — туя начнёт чахнуть. Бороться с этим можно, но важно не запускать.
Не сажайте тую в глухой солнечный угол.
Следите за влажностью: не допускайте пересушки или заболачивания.
Удобрения — весной и осенью, без фанатизма.
Подрезка — только в нежаркое время, и лучше до начала лета.
Не пренебрегайте профилактикой от грибков и вредителей.
Запомните: туя не капризна, но и не прощает беспечности. Она не просто растение — она индикатор вашего внимания. И если вовремя распознать её сигналы, она снова станет гордостью двора, а не поводом для спешной пересадки.
Ту́я — род голосеменных хвойных растений семейства Кипарисовые (Cupressaceae). Виды этого рода, особенно Туя западная (Thuja occidentalis), активно используются в садоводстве в качестве декоративно-лиственных растений; выведено множество сортов.
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