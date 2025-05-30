Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Антисемитизм в каждом лайке: как США проверяют студентов Гарварда
Танки для нацистов: польский президент осуждает Киев, но продолжает помощь
Двойные зарплаты и фиктивные должности: многомиллионный грабеж российский науки
Смертельная слабость: коалиция желающих никогда не сможет помочь Украине
Последняя карта разыграна: Россия ответит на Taurus
Вы всё ещё стираете при 40 градусах? Вот почему эксперты советуют немедленно прекратить
Море пахнет смертью: чем опасен мазут на пляжах Анапы и почему лучше не рисковать
Украина между строк: смысл переговоров Фидана и Лэмми
Эти авто не рвутся в спорт, зато берегут спину и нервы: выбор для пенсионеров

Посадили у забора — попрощайтесь с хвоей: что не любит туя и как она мстит

3:14
Садоводство

Туя — королева изгородей и дачных декораций. Её вечнозелёная крона радует глаз круглый год, если, конечно, она не начала стремительно буреть и осыпаться. Снаружи — красота, внутри — тревожные звоночки. И чаще всего виноват вовсе не климат, а ошибки владельцев, которые туя долго молчит, но потом мстит хвоей.

Туи
Фото: Own work by Secalinum, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Туи

Ей не нравится, когда сухо, шумно и слишком солнечно

Тую часто сажают вдоль забора — вроде бы удобно, красиво, практично. Но она — не тот, кто всё стерпит. Ей нужна влажность, тень и минимум стресса. Сухой участок, палящее солнце или загазованная дорога рядом — и всё, "вечнозелёная" начинает скукоживаться, терять цвет и превращаться в бурый столб разочарования.

Даже весна может быть врагом

Завял верхний слой хвои, а потом начали отмирать побеги? Есть вероятность, что в дело вмешалось грибковое заболевание. Оно атакует снизу и поднимается вверх, оставляя бурые пятна и сухие остатки вместо пушистой кроны. Иногда всё начинается с нехватки магния или кальция — и крона буквально разваливается по частям.

Мало воды? Плохо. Много воды? Ещё хуже

Слишком сухо — хвоя сохнет. Слишком мокро — побеги начинают гнить. Туя не любит крайностей: ей нужен постоянный уход, мягкий полив и хорошая почва. А если вода стоит в корнях — жди беды. Начнут вянуть ветки, появятся пятна, и растение в считанные недели потеряет форму.

Свет, теснота, духота — и внутренний упадок

Если туя плотно посажена или ей не хватает света, внутренние ветви начинают засыхать, как будто их выжгли изнутри. Растение не получает нужной энергии и просто сбрасывает лишнее — только это "лишнее" потом делает весь куст лысым.

Туя всё покажет — если на неё смотреть внимательно

Она не кричит, не жалуется — просто меняет цвет и сбрасывает хвою. Сигналы на лице, то есть на кроне. Жёлтые кончики, сухие пятна, бурые участки — это её способ сказать: "Мне плохо".

Вредители и болезни не дремлют

Тля — незаметный, но опасный враг. Прилетает весной, атакует молодые побеги и оставляет после себя налёт и грибок. Если пропустить момент — туя начнёт чахнуть. Бороться с этим можно, но важно не запускать.

Как не допустить беды

  • Не сажайте тую в глухой солнечный угол.

  • Следите за влажностью: не допускайте пересушки или заболачивания.

  • Удобрения — весной и осенью, без фанатизма.

  • Подрезка — только в нежаркое время, и лучше до начала лета.

  • Не пренебрегайте профилактикой от грибков и вредителей.

Запомните: туя не капризна, но и не прощает беспечности. Она не просто растение — она индикатор вашего внимания. И если вовремя распознать её сигналы, она снова станет гордостью двора, а не поводом для спешной пересадки.

Уточнения

Ту́я — род голосеменных хвойных растений семейства Кипарисовые (Cupressaceae). Виды этого рода, особенно Туя западная (Thuja occidentalis), активно используются в садоводстве в качестве декоративно-лиственных растений; выведено множество сортов.

Автор Данила Фирсов
Данила Фирсов — внештатный корреспондент Правды.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
Сейчас читают
Ждём на Первом канале: Цыганова высказалась об отказе признать Пугачёву иноагентом
Шоу-бизнес
Ждём на Первом канале: Цыганова высказалась об отказе признать Пугачёву иноагентом Аудио 
Звери идут к людям не за помощью — вот настоящая причина
Домашние животные
Звери идут к людям не за помощью — вот настоящая причина Аудио 
Самый удобный и стильный аэропортный лук — повторяем за Дженнифер Лопес
Шоу-бизнес
Самый удобный и стильный аэропортный лук — повторяем за Дженнифер Лопес Аудио 
Популярное
Эти машины не берут даже даром: 5 авто, от которых бегут все — и перекупы тоже

Есть машины, которые не спасают ни скидки, ни бонусы — их просто никто не хочет брать. Вот 5 моделей, ставших кошмаром для продавцов.

Эти машины не берут даже даром: 5 авто, от которых бегут все — и перекупы тоже
8 машин, которые выглядят круто, а едут — как телега с квадратными колёсами
8 машин, которые выглядят круто, а едут — как телега с квадратными колёсами
Пиво утром — штраф днём: сколько выветривается запах алкоголя и как не лишиться прав
Германия на грани потери золотого запаса: кто заберет 3375 тонн золота в случае кризиса
Украина роет окопы: новый рубеж от Харькова до Запорожья — масштабный и с вопросами Дмитрий Плотников Юрист Исполинов назвал причины отказа РФ от участия в китайском проекте новой Гааги Любовь Степушова Кошки раскрывают свою тайну: как они распознают вас по запаху Игорь Буккер
Скелет длиной 36 метров нашли в пустыне — и он не принадлежит ни одному известному динозавру
Они не просто милые: 5 пород собак, которые думают быстрее человека
Неожиданный завтрак: медведь рухнул с потолка прямо на кухню к людям
Неожиданный завтрак: медведь рухнул с потолка прямо на кухню к людям
Последние материалы
Смертельная слабость: коалиция желающих никогда не сможет помочь Украине
Последняя карта разыграна: Россия ответит на Taurus
Украина между строк: смысл переговоров Фидана и Лэмми
Эти авто не рвутся в спорт, зато берегут спину и нервы: выбор для пенсионеров
Карибский кризис-2: что держит Трампа от удара по России
Рынки падают: инвесторы ищут безопасные активы — что происходит на рынках США
Посадили у забора — попрощайтесь с хвоей: что не любит туя и как она мстит
Цвет, который пахнет свободой и летом: мята наносит удар в сердце трендов
Охотники за дронами нанесли сокрушительный удар по боеспособности ВСУ
Роковой шаг Германии: Европа боится смерти по вине Мерца
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.