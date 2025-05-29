От зубной щетки до бабушкиного совета: странные методы, которые спасут ваши помидоры

Вы замечали, как томаты цветут, а плодов нет? Эта ситуация знакома многим садоводам — особенно тем, кто выращивает помидоры в теплицах или пленочных тоннелях. Почему же первые цветки осыпаются, и как сохранить урожай?
Весной растения сталкиваются с целым рядом проблем: холод, мало солнца, отсутствие насекомых-опылителей и нарушенная циркуляция воздуха. Томаты — самоопыляющиеся растения, у которых цветок содержит и тычинки, и пестики. В природе пыльца переносится с помощью ветра или вибраций от насекомых, но в закрытых теплицах этот процесс часто срывается.
Невыносимо терять цветки, ведь для растения это сигнал: неэффективное опыление — значит, энергия на этот цветок не тратится. Садоводу же это грозит потерей урожая.
Если в теплице не летает ни одна пчела, попробуйте сами имитировать процесс опыления:
Исследования показывают: механическое опыление может повысить урожайность более чем на 60%!
Правильное удобрение — ещё один важный шаг. На разных этапах роста растения нуждаются в разном питании. Это помогает избежать осыпания цветков и стимулирует плодоношение.
Тома́т или помидо́р (лат. Solánum lycopérsicum), — однолетнее или многолетнее травянистое растение, вид рода Паслён (Solanum) семейства Паслёновые (Solanaceae).
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