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От зубной щетки до бабушкиного совета: странные методы, которые спасут ваши помидоры

2:15
Садоводство

Вы замечали, как томаты цветут, а плодов нет? Эта ситуация знакома многим садоводам — особенно тем, кто выращивает помидоры в теплицах или пленочных тоннелях. Почему же первые цветки осыпаются, и как сохранить урожай?

теплица
Фото: freepik.com is licensed under Free More info
теплица

Весной растения сталкиваются с целым рядом проблем: холод, мало солнца, отсутствие насекомых-опылителей и нарушенная циркуляция воздуха. Томаты — самоопыляющиеся растения, у которых цветок содержит и тычинки, и пестики. В природе пыльца переносится с помощью ветра или вибраций от насекомых, но в закрытых теплицах этот процесс часто срывается.

Невыносимо терять цветки, ведь для растения это сигнал: неэффективное опыление — значит, энергия на этот цветок не тратится. Садоводу же это грозит потерей урожая.

Как вручную помочь томатам: проверенные методы

Если в теплице не летает ни одна пчела, попробуйте сами имитировать процесс опыления:

  • Встряхивание соцветий — простое действие, которое можно делать в сухой полдень. Это помогает пыльце осыпаться и попасть на пестики.
  • Кисточка из натуральной щетины — аккуратно переносит пыльцу с одного цветка на другой. Отлично подходит для редких экземпляров.
  • Звуковая зубная щетка — вибрирует и создаёт имитацию движения шмеля, что стимулирует опыление. Просто аккуратно приложите её к соцветиям.

Исследования показывают: механическое опыление может повысить урожайность более чем на 60%!

Что еще поможет увеличить плодовитость

  • Проветривайте теплицу утром и в полдень, чтобы улучшить циркуляцию воздуха и предотвратить перегрев.
  • Поддерживайте температуру ниже 28 °C — выше пыльца теряет способность осыпаться.
  • Следите за влажностью — при более 80 % опыление замедляется.

Подкормка томатов — залог успешного урожая

Правильное удобрение — ещё один важный шаг. На разных этапах роста растения нуждаются в разном питании. Это помогает избежать осыпания цветков и стимулирует плодоношение.

Уточнения

Тома́т или помидо́р (лат. Solánum lycopérsicum), — однолетнее или многолетнее травянистое растение, вид рода Паслён (Solanum) семейства Паслёновые (Solanaceae). 

Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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