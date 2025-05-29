Листья желтеют, а сад в опасности — секреты спасения роз, которые скрывают от вас

Розы — красивые, но очень уязвимые растения. Часто одна проблема тут же рождает другую. К примеру, грибковое заболевание черная пятнистость и нападение тли ослабляют кусты, делая их более подверженными болезням.
Главное — начать лечение как можно раньше, чтобы сохранить здоровье цветов. При поражении тлей листья роз желтеют, и до 90 % садоводов не знают, что с этим делать. Вот несколько простых, но эффективных советов.
Насекомые, которые поедают тлю — это не миф, а реальность. Божьи коровки и их личинки — настоящие хищники: взрослый жук съедает от 50 до 150 тлей в день, а личинки — до 4000 за время развития.
Чтобы привлечь этих полезных "супергероев", достаточно посадить в саду растения, которые им нравятся: тысячелистник, укроп, календулу.
Кроме того, отличными союзниками в борьбе с тлей считаются золотарник и паразитические осы — они берут на себя всю грязную работу по уничтожению вредителей.
Оставьте в саду груду опавших листьев и аккуратно сложите кирпичи или камни в укромных уголках — эти простые меры помогут сохранить биоразнообразие. Насекомым будет где укрыться зимой и бороться с вредителями круглый год.
Из народных средств самые популярные и безопасные:
Ро́за — собирательное название видов и сортов представителей рода Шипо́вник (лат. Rósa), выращиваемых человеком и растущих в дикой природе.
Черный больше не в моде. Один неожиданный оттенок занял его место и уже диктует правила на подиумах и в гардеробах — вы точно не ожидали такого.