Листья желтеют, а сад в опасности — секреты спасения роз, которые скрывают от вас

2:14 Your browser does not support the audio element. Садоводство

Розы — красивые, но очень уязвимые растения. Часто одна проблема тут же рождает другую. К примеру, грибковое заболевание черная пятнистость и нападение тли ослабляют кусты, делая их более подверженными болезням.

Фото: Пресс-служба курорта Роза Хутор Сорт русской кустовой розы Курорт Роза Хутор

Главное — начать лечение как можно раньше, чтобы сохранить здоровье цветов. При поражении тлей листья роз желтеют, и до 90 % садоводов не знают, что с этим делать. Вот несколько простых, но эффективных советов.

Божьи коровки — лучшие помощники в саду

Насекомые, которые поедают тлю — это не миф, а реальность. Божьи коровки и их личинки — настоящие хищники: взрослый жук съедает от 50 до 150 тлей в день, а личинки — до 4000 за время развития.

Чтобы привлечь этих полезных "супергероев", достаточно посадить в саду растения, которые им нравятся: тысячелистник, укроп, календулу.

Кроме того, отличными союзниками в борьбе с тлей считаются золотарник и паразитические осы — они берут на себя всю грязную работу по уничтожению вредителей.

Создайте жилье для полезных насекомых

Оставьте в саду груду опавших листьев и аккуратно сложите кирпичи или камни в укромных уголках — эти простые меры помогут сохранить биоразнообразие. Насекомым будет где укрыться зимой и бороться с вредителями круглый год.

Эффективные домашние средства от тли и болезней

Из народных средств самые популярные и безопасные:

Мыльная вода — 1 столовая ложка жидкого мыла на 1 литр воды. Использовать сразу.

Табак — 50 г табака замочить на 2 дня в 1 литре воды, потом разбавить водой 1:1 и опрыскать.

Ревень — настой листьев, заваренных и процеженных, наносить без разбавления.

Масло нима — инсектицид, мешающий размножению насекомых, разводится в пропорции 0,1:10 с водой.

Цельное молоко — смешать с водой 1:1, считается, что лактоза вредна для тли.

Уточнения

Ро́за — собирательное название видов и сортов представителей рода Шипо́вник (лат. Rósa), выращиваемых человеком и растущих в дикой природе.

