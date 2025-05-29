Чтобы не потерять цветы: вот как правильно использовать соль на огороде

3:13 Your browser does not support the audio element. Садоводство Советы

Начало лета — время активных посадочных работ и забот о грядках. Одной из вечных проблем огородников являются вредители, болезни и чрезмерная влажность, которая может привести к гниению и потере урожая. В этом контексте использование соли на грядках — проверенный и недорогой способ защиты растений, который помогает бороться с одной из главных опасностей — почвенной и наземной патогенной микрофлорой и вредителями.

Фото: https://secure.flickr.com/photos/suespix/3827826512/in/photostream/ by Sue Manus, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ Сад, цветы

Почему соль помогает на грядках?

Соль обладает антисептическими свойствами, способностью регулировать влажность почвы и отпугивать некоторых вредителей. Она способствует снижению развития патогенных микроорганизмов и предотвращает болезни, связанные с избытком влаги, такие как гниль корней и стеблей.

Кроме того, соль помогает препятствовать развитию некоторых вредных насекомых и слизней, которые неприятно поражают молодые растения.

Как правильно использовать соль в начале лета

Обработка междурядий

Перед посадкой или сразу после её начала можно посыпать небольшое количество соли вдоль рядков, чтобы создать барьер. Для этого используют около 1-2 столовых ложек соли на погонный метр. После подсыпки почву немного рыхлят, чтобы соль равномерно распределилась и проникла в верхний слой.

Посыпание при появлении вредителей

Если наблюдаются слизни или слизни, кусачие насекомые — небольшое количество соли вокруг растения или на границе грядок помогает отпугнуть нежеланных гостей.

Борьба с гнилью и болезнями

При первых признаках гниения или увядания растений делается слабый раствор соли (растворение одной столовой ложки соли в ведре воды). Такой раствор можно аккуратно опрыскивать или поливать почву под растения.

Обработка почвы перед посадкой

Перед высадкой культур можно протравить почву раствором соли для уничтожения болезнетворных бактерий и спор грибов. После обработки почву нужно хорошо взрыхлить, чтобы соль равномерно распределилась и не повредила корни.

Важные советы по использованию соли

Не злоупотребляйте солью — избыток может привести к засолению почвы, снижая её плодородие.

Используйте поваренную соль, избегая промышленной и морской соли с добавками и специями.

После внесения соли лучше пролить грядки тёплой водой, чтобы смыть лишние соли с поверхности и снизить риск засоления.

Не применяйте соль при выращивании рассады, особенно в закрытых контейнерах или в теплице, чтобы не повредить корни.

Использование соли в начале лета — это недорогой и эффективный способ защитить грядки от вредителей и болезней, а также укротить избыточную влажность. Правильное и умеренное применение поможет сохранить урожай и снизить риск заболеваний, сделав ваш сезон более успешным. Главное — помнить о мерах предосторожности и не превращать соль в панацею, чтобы не навредить почве и растениями.