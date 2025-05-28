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Не травлю, а угощаю: огурцы, помидоры и капуста обожают эти странные подкормки

2:11
Садоводство

Забудьте про дорогую химию: всё, что нужно для здоровья огурцов, помидоров и капусты, уже есть у вас под рукой. Овощи быстро откликаются на натуральные подкормки — достаточно соблюдать пропорции и регулярность.

Дачница с кочаном капусты
Фото: freepik.com is licensed under public domain
Дачница с кочаном капусты

Секреты крепких огурцов

Огурцы особенно чутко реагируют на молочные растворы. Смесь сыворотки с йодом не только питает растения, но и защищает от болезней. А молоко в поливе стимулирует образование завязей, повышая урожай.

Томаты без фитофторы

Для помидоров сыворотка с йодом — универсальное средство: и питание, и защита. Просто оставьте открытый флакон йода в теплице — это сдержит развитие фитофтороза. А раствор фурацилина для опрыскивания заметно укрепляет иммунитет кустов.

Кремний из хвоща и аммиак против капустных вредителей

Трёхдневный настой хвоща насыщает почву кремнием и укрепляет структуру грунта. Особенно это полезно томатам.

А вот капусту спасают аммиак и уксус: аммиачный раствор быстро отпугивает вредителей, а столовый уксус помогает справиться с блошками, не повредив листья.

Мыло, валериана и даже зубная паста

Побороть гусениц поможет настойка валерианы с мылом — мягко, но эффективно. А зубная паста, разведённая в воде, создаёт на листьях защитную плёнку, не вредя урожаю.

Зола, табачная пыль и йод для капусты

Для профилактики вредителей используйте золу и табачную пыль — опылите листья, и насекомые уйдут уже через пару дней.

А чтобы капуста завязывала плотные кочаны, полейте её раствором с 40 каплями йода на ведро воды. Это ускорит рост и улучшит структуру урожая.

Натурально, безопасно, доступно

Все эти методы доступны каждому. Почти все ингредиенты можно найти в аптечке или на кухне. Главное — системный подход. Уже через несколько недель растения становятся крепче, плоды — сочнее, а вы получаете экологически чистый урожай.

Уточнения

Урожа́й — валовой (общий) сбор растениеводческой продукции, полученной в результате выращивания определённой сельскохозяйственной культуры со всей площади её посева (посадки) в хозяйстве, регионе или в стране.

Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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