Дрожжи и аптечный порошок: подкормка, которую капуста ест с радостью

1:49 Your browser does not support the audio element. Садоводство

Мечтаете о капусте с плотными, сочными кочанами, которые не растрескиваются и не горчат? Вся магия — в одном простом растворе, который нужно внести в конце мая. Это не реклама чудо-удобрения, а проверенная временем подкормка, которую готовят буквально за 10 минут.

Фото: commons.wikimedia.org by Balajijagadesh, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ Капуста

Почему май — решающий месяц

Именно в это время капуста переходит от роста листьев к формированию "головы". Если промедлить с поливом и не дать растению нужных веществ, кочан останется рыхлым. Но и перебор с азотом может обернуться пышной ботвой без толку.

Секретный состав: два ингредиента

Речь не про магазинную химию. Всё, что вам нужно:

2 г борной кислоты (продаётся в аптеке)

100 г прессованных дрожжей

10 л тёплой воды

Растворите ингредиенты в воде, перемешайте и оставьте на 2 часа для активации.

Как и когда поливать

Поливайте под корень, по 0,5 литра на растение. Делать это лучше вечером, чтобы сохранить влагу в почве. Уже через неделю листья станут насыщенно-зелёными, а сердцевина начнёт уплотняться.

Один нюанс: капуста потребует калия

Дрожжи активно вытягивают калий из грунта. Поэтому спустя 5 дней после подкормки обязательно внесите древесную золу — по 1 стакану на квадратный метр. Просто рассыпьте и слегка заделайте в почву.

Это не только восполнит калий, но и поможет отпугнуть вредителей.

Результат превзойдёт ожидания

К середине лета вы увидите, что капуста набрала мощную зелёную массу, кочаны плотные, сочные, без трещин. Вес — в 1,5-2 раза выше обычного.

Уточнения

Капу́ста огоро́дная (лат. Brássica olerácea) — одомашненное более 3500 лет назад двулетнее растение рода Капуста (Brassica) семейства Капустные (Крестоцветные), важная сельскохозяйственная культура, популярное овощное и декоративное растение.

