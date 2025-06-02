Цветная капуста как вызов: три трюка для идеального кочана

Она капризна, как примадонна, но результат — восторг. Цветная капуста требует внимания, но если знать три главных секрета, она отблагодарит вас сочными, плотными головками, словно с обложки глянца для дачников.
Если вы живёте в средней полосе, забудьте про поздние сорта. С коротким летом успеют раскрыться только ранние и среднеспелые (в пределах 80-110 дней). Присмотритесь к проверенным фаворитам:
Снежный шар — не боится холода, созревает быстро
Мовир-2009 — спокойно переживает перепады температуры
Аметист F1 — с фиолетовыми головками и стойкостью к болезням
Коза-Дереза, Снегурочка — для тех, кто любит стабильный результат
Жаркое лето? Берите сорта с устойчивостью к перегреву: Сноуболл, Аметист F1. Идеальный температурный коридор — 15-20°C. Всё выше — растение уходит в зелень, всё ниже — тормозит рост. Продлить сезон можно, сделав повторный посев в июне.
Цветная капуста — настоящий гурман. Ей подавай лёгкую, рыхлую, богатую органикой почву с нейтральной кислотностью (pH 6.5-7.5). Идеально, если вы начали подготовку с осени — перегной + суперфосфат, севооборот соблюдён.
Весной добавьте золу, а после высадки — коровяк или мочевину. Как только завязывается головка — дайте ей калий и фосфор. А перед сбором — внекорневая подкормка с бором и магнием, чтобы финальный результат был на ура.
Полив — раз в 5-7 дней, по 10-15 л на кв. м
Жара выше 25°C — признак, что пора затенять: связывайте листья над головкой или используйте агроволокно
Мульча из соломы или торфа удержит влагу
В жару можно опрыскивать Эпином или Цирконом
При заморозках — спасаем спанбондом
Не дозрела? Выкопайте и дорастите в подвале при +5…+10°C
Цветна́я капу́ста — распространённая овощная культура, один из культурных сортотипов вида Капуста огородная. Ранее совместно с капустой Романеско выделялась как самостоятельная ботаническая разновидность этого вида — Brassica oleracea L. var. botrytis L., при современном подходе в соответствии с правилами МКБН корректным названием группы сортов является Brassica oleracea Botrytis Group.
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