Цветная капуста как вызов: три трюка для идеального кочана

2:18 Your browser does not support the audio element. Садоводство

Она капризна, как примадонна, но результат — восторг. Цветная капуста требует внимания, но если знать три главных секрета, она отблагодарит вас сочными, плотными головками, словно с обложки глянца для дачников.

Фото: flickr.com by McKay Savage, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ Цветная капуста

Секрет №1: Сорт — не просто важно, а критично

Если вы живёте в средней полосе, забудьте про поздние сорта. С коротким летом успеют раскрыться только ранние и среднеспелые (в пределах 80-110 дней). Присмотритесь к проверенным фаворитам:

Снежный шар — не боится холода, созревает быстро

Мовир-2009 — спокойно переживает перепады температуры

Аметист F1 — с фиолетовыми головками и стойкостью к болезням

Коза-Дереза, Снегурочка — для тех, кто любит стабильный результат

Жаркое лето? Берите сорта с устойчивостью к перегреву: Сноуболл, Аметист F1. Идеальный температурный коридор — 15-20°C. Всё выше — растение уходит в зелень, всё ниже — тормозит рост. Продлить сезон можно, сделав повторный посев в июне.

Секрет №2: Питательная база

Цветная капуста — настоящий гурман. Ей подавай лёгкую, рыхлую, богатую органикой почву с нейтральной кислотностью (pH 6.5-7.5). Идеально, если вы начали подготовку с осени — перегной + суперфосфат, севооборот соблюдён.

Весной добавьте золу, а после высадки — коровяк или мочевину. Как только завязывается головка — дайте ей калий и фосфор. А перед сбором — внекорневая подкормка с бором и магнием, чтобы финальный результат был на ура.

Секрет №3: Контроль — без фанатизма, но регулярно

Полив — раз в 5-7 дней, по 10-15 л на кв. м

Жара выше 25°C — признак, что пора затенять: связывайте листья над головкой или используйте агроволокно

Мульча из соломы или торфа удержит влагу

В жару можно опрыскивать Эпином или Цирконом

При заморозках — спасаем спанбондом

Не дозрела? Выкопайте и дорастите в подвале при +5…+10°C

Уточнения

Цветна́я капу́ста — распространённая овощная культура, один из культурных сортотипов вида Капуста огородная. Ранее совместно с капустой Романеско выделялась как самостоятельная ботаническая разновидность этого вида — Brassica oleracea L. var. botrytis L., при современном подходе в соответствии с правилами МКБН корректным названием группы сортов является Brassica oleracea Botrytis Group.



