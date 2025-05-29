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Кабачки не растут: 7 неожиданных факторов, которые мешают им плодоносить

2:36
Садоводство » Овощи

Кабачки — очень популярная овощная культура, известная своей неприхотливостью и быстрым ростом. Однако многие огородники сталкиваются с проблемой: растения растут, а плодов либо совсем нет, либо их очень мало. Чтобы понять, почему кабачки не плодоносят, рассмотрим основные причины этой неприятности.

кабачки
Фото: commons.wikimedia.org by Thomas Schilling, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
кабачки

Недостаток освещения

Кабачки — светолюбивые растения. Они нуждаются в большом количестве солнечного света — не менее 6–8 часов в сутки. Если посадка расположена в затенённом месте, это может нарушить процесс фотосинтеза и привести к отсутствию завязей.

Неправильный режим полива

Как избыток, так и недостаток влаги оказывают негативное воздействие на кабачки. Перелив способствует загниванию корней и развитию болезней, в то время как недостаток воды приводит к стрессу, в результате чего теряются цветки и завязи.

Нехватка питательных веществ

Для нормального плодообразования кабачкам нужны удобрения, особенно азот, фосфор и калий. Если почва истощена или удобрения не вносятся вовремя, растения перераспределяют ресурсы в пользу куста, а не плодов.

Проблемы с опылением

Кабачки имеют раздельнополые цветы — мужские и женские. Для образования плодов необходимо опыление, которое осуществляется насекомыми, прежде всего пчёлами. В неблагоприятную для насекомых погоду опыление может не происходить, и завязи не появляются.

Несоответствующий сорт или неправильные сроки посадки

Некоторые сорта кабачков имеют низкую урожайность или требуют определённых условий для плодоношения, которые не совпадают с климатом конкретного региона. Кроме того, посадка в слишком холодную или ещё не прогретую почву может задержать развитие корневой системы и замедлить формирование плодов.

Вредители и болезни

Грибковые заболевания, вирусы и насекомые-вредители могут ослаблять растения, разрушать цветки и завязи, снижая плодоношение или полностью его блокируя.

Ошибки в агротехнике

Перегущенность растений, неправильная формировка куста и запоздалое удаление отростков порождают конкуренцию за питательные вещества и свет, что снижает количество и качество плодов.

Понимание этих причин поможет огородникам корректировать уход за кабачками и создавать условия, способствующие хорошему плодоношению.

Автор Владислав Ленивко
Владислав Ленивко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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