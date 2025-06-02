Грядка — не джунгли: растения, которые нужно приручить верёвкой

Иногда, чтобы получить урожай, нужно не только полоть, поливать и подкармливать, но… поддержать. Да-да, физически! Без подвязки к опоре некоторые растения сдадутся раньше, чем вы успеете заметить первые плоды. И останетесь вы с пустыми грядками и разбитым сердцем.

Фото: Freepik by Designed by Freepik Теплица

Вот 10 огородных звёзд, которые просто не умеют стоять на своих стеблях.

1. Фасоль

Не просто вкусная, но и красивая. Вьющиеся сорта обожают опоры — колья, сетки, арки, шпалеры. А подсолнух? Идеальный живой "столб", который фасоль обвивает, как романтический сюжет.

2. Горох

Скромный труженик огорода, которому подвязка не обязательна, но крайне полезна. Его усики с радостью хватаются за всё, что дают: сетки, палки, кукурузу. Плюс — аккуратная грядка и меньше шансов подхватить болезнь.

3. Огурцы

Они любят взбираться повыше. Подвязанные огурцы не гниют, меньше болеют, плодоносят щедро. А шпалера с сеткой — это и удобно, и красиво.

4. Томаты

Особенно высокорослые. Без опоры кусты ложатся, плоды гниют, а вы теряете урожай. Подвязывайте к кольям, каркасу или натянутой струне — томаты это оценят.

5. Перец

Хоть и невысокий, но под весом плодов запросто падает. Подвязка спасёт от поломки и сделает куст аккуратным, крепким и урожайным.

6. Арбузы и дыни

В теплице им тоже нужно место вверх. Подвязка позволяет задействовать весь объём и защищает от гниения. А тяжёлые плоды можно даже «повесить » в авоськах.

7. Тыква

Любит простор и солнце. В условиях ограниченного участка подвязка — ваш единственный шанс вырастить её вертикально.

8. Мелотрия

Мини-арбузик, который вьётся по любой опоре. Ему важно быть на виду — иначе не раскроет весь свой декоративный и вкусовой потенциал.

9. Момордика

"Огурец-крокодил", растущий как на дрожжах. Без опоры с его ростом не справиться, а красивые плоды так и останутся мечтой.

10. Плетистые сорта баклажанов

Да, они тоже бывают. И если не хотите, чтобы куст завалился вместе с плодами, — дайте ему крепкую опору.

Уточнения

Грядка огородная — узкая полоса разрыхлённой или обработанной другим образом земли в огороде или саду, отделяемая от соседних бороздами или дорожками, предназначенная для выращивания на ней овощных или фруктовых растений. Участок земли, используемый для выращивания сельскохозяйственной продукции, разбивают на слегка возвышенные грядки для обеспечения растениям более глубокого, хорошо разрыхлённого и прогреваемого слоя почвы, в также для удобства обслуживания.

