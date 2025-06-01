Грядка с характером: что сажают дачники, которые не носятся с лейкой

2:04 Your browser does not support the audio element. Садоводство

Если вы на даче раз в неделю, а шланг — роскошь, не спешите ставить крест на урожае. Есть овощи, которые стойко переносят засуху и всё равно дают плоды. Главное — знать, кого сажать и как им помочь выжить.

Фото: Freepik by Designed by Freepik Урожай овощей

Секреты выживания огорода без воды:

Мульчируйте грядки: солома, опилки и компост спасут влагу от испарения.

Собирайте дождевую воду: она мягче и полезнее, чем вода из скважины.

Поливайте только утром или вечером, чтобы влага не испарялась.

Обогащайте почву: торф и компост удержат влагу в земле.

Кто выживет без полива

Тыква

Корни уходят глубоко, листья — как зонтики. Главное — рыхлая почва и мульча. Полив нужен только во время цветения.

Сорта: Жемчужина, Волжская серая, Крошечка-хаврошечка.

Кабачки

Полив раз в неделю — максимум. Корни раскидистые, а компост под ногами делает чудеса.

Сорта: Кулинарный, Искандер, Скворушка.

Перец

Чили держится долго, а болгарский — до пяти дней. Удаляйте нижние листья и поливайте только в жару.

Сорта: Оранжевый бочонок, Пурпурный колокол.

Баклажан

Листья с "шубкой" помогают пережить засуху. Поливать нужно редко, но щедро.

Сорта: Черный бриллиант, Айсберг, Меч самурая.

Лук и чеснок

Влагу хранят в себе. После укоренения почти не нуждаются в поливе.

Сорта: Дайтон, Глобус, Любаша, Юбилейный Грибовский.

Морковь и свекла

Корни достают воду с глубины. Прореживайте всходы, рыхлите почву — и будет вам урожай.

Сорта: Вита Лонга, Витаминная 6, Красный шар, Бордо 237.

Фасоль

Работает с бактериями, которые повышают выносливость. Лучше сажать кустовые сорта.

Сорта: Гармония, Лаура, Ласточка.

Уточнения

Грядка огородная — узкая полоса разрыхлённой или обработанной другим образом земли в огороде или саду, отделяемая от соседних бороздами или дорожками, предназначенная для выращивания на ней овощных или фруктовых растений. Участок земли, используемый для выращивания сельскохозяйственной продукции, разбивают на слегка возвышенные грядки для обеспечения растениям более глубокого, хорошо разрыхлённого и прогреваемого слоя почвы, в также для удобства обслуживания.

