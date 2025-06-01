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Клумба для ленивых: цветы, которые цветут, когда вы в отпуске

Садоводство

Лето — пора яркого солнца, отпусков… и пересохших клумб. Когда жара стоит неделями, а дождя не видно на горизонте, даже самые заботливые садоводы сдаются. Но только не эти растения! Они продолжают цвести, будто их поливают каждый день. Идеальный выбор, если вы не готовы таскать лейку каждое утро.

Гвоздика
Фото: commons.wikimedia.org by Силлас, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Гвоздика

1. Лаванда: выносливая аристократка

Лаванду не зря любят во всём мире — она не только красива и ароматна, но ещё и очень самостоятельна. После того как кустик укоренится, он спокойно переносит засуху, сохраняя нежный цвет и притягивая пчёл, как магнит.

2. Шалфей: фестиваль красок до осени

Синяя, розовая, фиолетовая — шалфей радует глаз и не капризничает. Он начинает цвести летом и не сдаётся до первых заморозков. А опылители просто обожают его высокие цветоносы.

3. Тысячелистник: полевая элегантность

Перистые листья и плотные соцветия из белых мелких цветков делают его похожим на декоративный папоротник. После укоренения он забудет, что такое полив — и всё равно будет пышно цвести.

4. Расторопша пятнистая: дерзкий акцент

С округлыми шапками соцветий и эффектным видом, это растение отлично вписывается в любой цветник. Засухоустойчива, не капризна, цветёт с середины лета до осенних холодов.

5. "Кроличьи ушки": пушистый уют

Ранилист шерстистый с серебристыми листочками напоминает пушистые ушки и создаёт ощущение уюта в каменистом саду. Почти не требует ухода и выглядит как дизайнерское украшение.

Уточнения

Цветни́к — участок (ограниченная территория), на котором выращивают декоративные растения. Чаще всего это травянистые цветковые растения, но могут присутствовать также кустарники и небольшие деревья. Среди растений могут быть как собственно цветковые (покрытосеменные) растения, так и представители других растительных отделов — хвойные, папоротниковидные и др.
 

Автор Данила Фирсов
Данила Фирсов — внештатный корреспондент Правды.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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