Клумба для ленивых: цветы, которые цветут, когда вы в отпуске

Лето — пора яркого солнца, отпусков… и пересохших клумб. Когда жара стоит неделями, а дождя не видно на горизонте, даже самые заботливые садоводы сдаются. Но только не эти растения! Они продолжают цвести, будто их поливают каждый день. Идеальный выбор, если вы не готовы таскать лейку каждое утро.
Лаванду не зря любят во всём мире — она не только красива и ароматна, но ещё и очень самостоятельна. После того как кустик укоренится, он спокойно переносит засуху, сохраняя нежный цвет и притягивая пчёл, как магнит.
Синяя, розовая, фиолетовая — шалфей радует глаз и не капризничает. Он начинает цвести летом и не сдаётся до первых заморозков. А опылители просто обожают его высокие цветоносы.
Перистые листья и плотные соцветия из белых мелких цветков делают его похожим на декоративный папоротник. После укоренения он забудет, что такое полив — и всё равно будет пышно цвести.
С округлыми шапками соцветий и эффектным видом, это растение отлично вписывается в любой цветник. Засухоустойчива, не капризна, цветёт с середины лета до осенних холодов.
Ранилист шерстистый с серебристыми листочками напоминает пушистые ушки и создаёт ощущение уюта в каменистом саду. Почти не требует ухода и выглядит как дизайнерское украшение.
Цветни́к — участок (ограниченная территория), на котором выращивают декоративные растения. Чаще всего это травянистые цветковые растения, но могут присутствовать также кустарники и небольшие деревья. Среди растений могут быть как собственно цветковые (покрытосеменные) растения, так и представители других растительных отделов — хвойные, папоротниковидные и др.
Сервисный мастер нервничает, когда видит эти машины — они не ломаются. Рассказываем о пяти кроссоверах, которые ездят годами и не просят к ним лезть.