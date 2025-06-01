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Урожай XXL начинается в мае: чем накормить перец, чтобы он отблагодарил

2:25
Садоводство

Хороший перец не растёт сам по себе. Если мечтаете о крупных, сочных и сладких плодах, май — лучшее время, чтобы заняться удобрением. Но важно не просто насыпать "чего-нибудь" под куст. Ошиблись с дозировкой или временем — и от урожая останется только разочарование.

Болгарский перец
Фото: Designed by Freepik by vecstock, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Болгарский перец

Секретная зелёная подкормка

Начнём с самого натурального. Настой крапивы — старый дачный лайфхак. На 1 кг свежей травы нужно 8 литров воды. Через несколько дней настаивания раствор разводится (1 часть настоя на 10 литров воды) и используется для полива рассады. Это — природный энергетик для перцев.

Хочется подкормить перед высадкой? За три дня до "переезда" в сад растворите 50 г суперфосфата и 20-30 г сульфата калия в ведре воды. Это придаст рассаде силы и стрессоустойчивости.

Удобрения через листья? Это работает

Внекорневая подкормка не менее эффективна. В ведре воды разводят 20 г мочевины и опрыскивают листья. Это не только ускорит рост, но и поможет справиться с дефицитом азота. Но только делайте это в пасмурную погоду или вечером — иначе ожоги обеспечены.

Когда появляются первые завязи, приходит время тяжелой артиллерии — йод и дрожжи. Йод стимулирует иммунитет и защищает от грибков (1-2 капли на литр воды). А дрожжевая болтушка работает как турбоподпитка.

Смешайте 100 г дрожжей, 125 г сахара и 3 литра воды. Через несколько часов брожения добавляйте по 20 мл на каждый литр воды для полива. Результат — перцы как с картинки.

Золотые правила удобрения

Чтобы не навредить, придерживайтесь простых, но важных правил:

  • Удобрения вносят утром — растения лучше усваивают питательные вещества;

  • Не лейте раствор на листья и стебли — это грозит ожогами;

  • Вносите подкормки только во влажную почву;

  • После удобрения желательно слегка прорыхлить землю.

Соблюдение этих советов — половина успеха. А вторая половина — регулярность. Тогда в августе вы не будете завидовать соседям, а будете раздавать урожай по пакетам.

Уточнения

Кра́сный о́стрый пе́рец (пе́рец чи́ли) — свежие или высушенные плоды определённых сортов тропического полукустарника Capsicum annuum (syn. Capsicum frutescens); пряность, имеющая жгучий вкус.
 

Автор Данила Фирсов
Данила Фирсов — внештатный корреспондент Правды.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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