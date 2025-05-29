Мульчирование без грязи и стресса: лайфхак с пластиковым горшком

1:50 Your browser does not support the audio element. Садоводство

Если у вас где-то в сарае пылятся старые пластиковые горшки, не спешите их выбрасывать — они могут стать настоящей находкой для весеннего сада. Один из пользователей соц. сетей предложил простой, но гениальный способ ускорить процесс мульчирования и защитить молодые растения.

Фото: Designed by Freepik by nuraghies, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Лопата

В чём фишка

Мульчирование — это не просто модное слово. Это реальный способ:

сохранить влагу в почве,

сократить частоту полива,

защитить от сорняков,

и даже обогатить почву питательными веществами.

Но проблема в том, что при мульчировании легко повредить или засыпать ещё хрупкие побеги. Вот тут-то и пригодятся старые горшки.

Как это работает

Возьмите пустой пластиковый горшок для рассады. Аккуратно накройте им росток, который хотите защитить. Рассыпьте мульчу вокруг. Уберите горшок — и вуаля: растение не пострадало, почва укрыта, всё аккуратно.

"Это отличный способ использовать те горшки, которые у вас припрятаны в сарае!" — говорится в ролике от Garden Gate Magazine. Такой подход не только упрощает работу, но и делает её более точной и быстрой.

Почему это гениально

Экономия времени : не нужно каждое растение обходить, защищая вручную.

Меньше стресса : особенно если боитесь повредить нежные всходы.

Повторное использование пластика : экологично и без затрат.

Более аккуратный сад: мульча ровная, растения целы.

Мульча = вкуснее урожай

Да-да, если вы выращиваете фрукты и овощи, мульчирование может сделать их вкуснее и питательнее. А ещё - вы тратите меньше воды, сокращаете сорняки и… просто отдыхаете больше.

Уточнения

Мульчи́рование — поверхностное покрытие почвы му́льчей (англ. mulch) для её защиты и улучшения свойств.

