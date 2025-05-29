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Мульчирование без грязи и стресса: лайфхак с пластиковым горшком

1:50
Садоводство

Если у вас где-то в сарае пылятся старые пластиковые горшки, не спешите их выбрасывать — они могут стать настоящей находкой для весеннего сада. Один из пользователей соц. сетей предложил простой, но гениальный способ ускорить процесс мульчирования и защитить молодые растения.

Лопата
Фото: Designed by Freepik by nuraghies, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Лопата

В чём фишка

Мульчирование — это не просто модное слово. Это реальный способ:

  • сохранить влагу в почве,

  • сократить частоту полива,

  • защитить от сорняков,

  • и даже обогатить почву питательными веществами.

Но проблема в том, что при мульчировании легко повредить или засыпать ещё хрупкие побеги. Вот тут-то и пригодятся старые горшки.

Как это работает

  1. Возьмите пустой пластиковый горшок для рассады.

  2. Аккуратно накройте им росток, который хотите защитить.

  3. Рассыпьте мульчу вокруг.

  4. Уберите горшок — и вуаля: растение не пострадало, почва укрыта, всё аккуратно.

"Это отличный способ использовать те горшки, которые у вас припрятаны в сарае!" — говорится в ролике от Garden Gate Magazine. Такой подход не только упрощает работу, но и делает её более точной и быстрой.

Почему это гениально

  • Экономия времени: не нужно каждое растение обходить, защищая вручную.

  • Меньше стресса: особенно если боитесь повредить нежные всходы.

  • Повторное использование пластика: экологично и без затрат.

  • Более аккуратный сад: мульча ровная, растения целы.

Мульча = вкуснее урожай

Да-да, если вы выращиваете фрукты и овощи, мульчирование может сделать их вкуснее и питательнее. А ещё - вы тратите меньше воды, сокращаете сорняки и… просто отдыхаете больше.

Уточнения

Мульчи́рование — поверхностное покрытие почвы му́льчей (англ. mulch) для её защиты и улучшения свойств. 

Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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