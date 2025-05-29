Мульчирование без грязи и стресса: лайфхак с пластиковым горшком

Если у вас где-то в сарае пылятся старые пластиковые горшки, не спешите их выбрасывать — они могут стать настоящей находкой для весеннего сада. Один из пользователей соц. сетей предложил простой, но гениальный способ ускорить процесс мульчирования и защитить молодые растения.
Мульчирование — это не просто модное слово. Это реальный способ:
сохранить влагу в почве,
сократить частоту полива,
защитить от сорняков,
и даже обогатить почву питательными веществами.
Но проблема в том, что при мульчировании легко повредить или засыпать ещё хрупкие побеги. Вот тут-то и пригодятся старые горшки.
Возьмите пустой пластиковый горшок для рассады.
Аккуратно накройте им росток, который хотите защитить.
Рассыпьте мульчу вокруг.
Уберите горшок — и вуаля: растение не пострадало, почва укрыта, всё аккуратно.
"Это отличный способ использовать те горшки, которые у вас припрятаны в сарае!" — говорится в ролике от Garden Gate Magazine. Такой подход не только упрощает работу, но и делает её более точной и быстрой.
Экономия времени: не нужно каждое растение обходить, защищая вручную.
Меньше стресса: особенно если боитесь повредить нежные всходы.
Повторное использование пластика: экологично и без затрат.
Более аккуратный сад: мульча ровная, растения целы.
Да-да, если вы выращиваете фрукты и овощи, мульчирование может сделать их вкуснее и питательнее. А ещё - вы тратите меньше воды, сокращаете сорняки и… просто отдыхаете больше.
Мульчи́рование — поверхностное покрытие почвы му́льчей (англ. mulch) для её защиты и улучшения свойств.
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