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Эти 4 соседа делают перец сочным и урожайным — проверено в саду

2:01
Садоводство

Выращивать перец можно с гораздо большей отдачей — если знать, какие соседи ему подойдут. Он не только украсит грядку и сделает любое блюдо вкуснее, но и отблагодарит вас за правильное соседство: станет сочнее, ароматнее и урожайнее. Главное — правильно спланировать посадки.

Сладкий перец
Фото: Freepik by wirestock
Сладкий перец

С кем перец "дружит" на грядке

1. Морковь

Её корневая система отлично рыхлит почву, обеспечивая перцам доступ к воздуху. А ещё ботва моркови создаёт лёгкую тень и помогает удерживать влагу в грунте.

2. Лук и чеснок

Настоящие телохранители перца. Они отпугивают вредителей своим резким запахом и работают как натуральный инсектицид.

3. Кукуруза

Высокие стебли защищают перец от ветра и жары, создавая благоприятный микроклимат.

4. Горох

Он насыщает почву азотом, а перец как раз в нём нуждается особенно сильно в фазе активного роста.

А кого рядом сажать не стоит

Не стоит сажать перец рядом с капустой, фенхелем или косточковыми деревьями. Последние могут передать грибковые заболевания, а капуста и фенхель — сильные конкуренты, вытягивающие питательные вещества.

Несколько практичных советов по выращиванию перца

  • Перец любит тепло, свет и регулярный полив.

  • Рассаду высаживают в мае, когда минует угроза заморозков.

  • Идеальная схема — 30x30 см.

  • Почву лучше подготавливать заранее, добавляя компост.

  • Регулярно пропалывайте грядки — сорняки сильно угнетают рост.

  • Удобрения с азотом и кальцием помогут растению формировать крупные и сочные плоды.

Интересный факт

Жгучесть перца измеряется в единицах Сковилла. Самый острый из известных — чили в 1,4 миллиона единиц. Настоящая легенда остроты!

Уточнения

Пе́рец — название ряда различных растений, а также распространённых пряностей, получаемых из их плодов. 

Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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