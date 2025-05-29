Эти 4 соседа делают перец сочным и урожайным — проверено в саду

Выращивать перец можно с гораздо большей отдачей — если знать, какие соседи ему подойдут. Он не только украсит грядку и сделает любое блюдо вкуснее, но и отблагодарит вас за правильное соседство: станет сочнее, ароматнее и урожайнее. Главное — правильно спланировать посадки.
1. Морковь
Её корневая система отлично рыхлит почву, обеспечивая перцам доступ к воздуху. А ещё ботва моркови создаёт лёгкую тень и помогает удерживать влагу в грунте.
2. Лук и чеснок
Настоящие телохранители перца. Они отпугивают вредителей своим резким запахом и работают как натуральный инсектицид.
3. Кукуруза
Высокие стебли защищают перец от ветра и жары, создавая благоприятный микроклимат.
4. Горох
Он насыщает почву азотом, а перец как раз в нём нуждается особенно сильно в фазе активного роста.
Не стоит сажать перец рядом с капустой, фенхелем или косточковыми деревьями. Последние могут передать грибковые заболевания, а капуста и фенхель — сильные конкуренты, вытягивающие питательные вещества.
Перец любит тепло, свет и регулярный полив.
Рассаду высаживают в мае, когда минует угроза заморозков.
Идеальная схема — 30x30 см.
Почву лучше подготавливать заранее, добавляя компост.
Регулярно пропалывайте грядки — сорняки сильно угнетают рост.
Удобрения с азотом и кальцием помогут растению формировать крупные и сочные плоды.
Жгучесть перца измеряется в единицах Сковилла. Самый острый из известных — чили в 1,4 миллиона единиц. Настоящая легенда остроты!
Пе́рец — название ряда различных растений, а также распространённых пряностей, получаемых из их плодов.
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