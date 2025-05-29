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Раньше выбрасывали, теперь берегут: кожура чеснока спасает сад

1:46
Садоводство

Каждый раз, очищая чеснок, мы машинально отправляем шелуху в мусор. Зачем она нужна, если весь вкус — в зубчике, верно? Но оказалось, выбрасывая кожуру, мы теряем настоящую ценность — причём не только в кулинарии, но и в саду.

чеснок
Фото: commons.wikimedia.org by Zenon Sych, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
чеснок

Не просто мусор: что умеет чесночная шелуха

Чеснок сам по себе — продукт-легенда. Он и пряность, и природное лекарство с сильным антисептическим действием. Но и его кожура может вас удивить. В ней тоже содержатся антиоксиданты и следовые количества аллицина — вещества, которое борется с вирусами, грибками и бактериями.

Но главная ценность шелухи — в её второй жизни. Причём абсолютно бесплатной и очень полезной.

Как использовать чесночную кожуру повторно

1. Удобрение для растений

Просто соберите шелуху в банку с плотной крышкой, чтобы она не отсырела. Когда наберётся достаточно — разомните и рассыпьте по поверхности почвы в горшках. Почва постепенно впитает питательные вещества, и растения получат натуральную поддержку роста.

2. Натуральный пестицид для сада

Если вредители атакуют ваши растения, чеснок легко встанет на их защиту.
Смешайте:

  • 4 зубчика чеснока

  • 1 острый перец

  • 1 луковицу

Измельчите всё в пюре, разбавьте в литре тёплой воды и оставьте на 2 часа. Затем процедите — и у вас готов эффективный спрей против вредителей. Обрабатывать растения можно пульверизатором.

Теперь, прежде чем выбросить чесночную шелуху, подумайте дважды: она может оказаться и удобрением, и защитой, и частью эко-подхода в быту.

Уточнения

Чесно́к (лат. Állium satívum) — многолетнее травянистое растение; вид рода Лук подсемейства Луковые (Allioideae) семейства Амариллисовые (Amaryllidaceae), ранее выделялся в самостоятельное семейство Луковые (Alliaceae).
 

Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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