Раньше выбрасывали, теперь берегут: кожура чеснока спасает сад

Каждый раз, очищая чеснок, мы машинально отправляем шелуху в мусор. Зачем она нужна, если весь вкус — в зубчике, верно? Но оказалось, выбрасывая кожуру, мы теряем настоящую ценность — причём не только в кулинарии, но и в саду.
Чеснок сам по себе — продукт-легенда. Он и пряность, и природное лекарство с сильным антисептическим действием. Но и его кожура может вас удивить. В ней тоже содержатся антиоксиданты и следовые количества аллицина — вещества, которое борется с вирусами, грибками и бактериями.
Но главная ценность шелухи — в её второй жизни. Причём абсолютно бесплатной и очень полезной.
1. Удобрение для растений
Просто соберите шелуху в банку с плотной крышкой, чтобы она не отсырела. Когда наберётся достаточно — разомните и рассыпьте по поверхности почвы в горшках. Почва постепенно впитает питательные вещества, и растения получат натуральную поддержку роста.
2. Натуральный пестицид для сада
Если вредители атакуют ваши растения, чеснок легко встанет на их защиту.
Смешайте:
4 зубчика чеснока
1 острый перец
1 луковицу
Измельчите всё в пюре, разбавьте в литре тёплой воды и оставьте на 2 часа. Затем процедите — и у вас готов эффективный спрей против вредителей. Обрабатывать растения можно пульверизатором.
Теперь, прежде чем выбросить чесночную шелуху, подумайте дважды: она может оказаться и удобрением, и защитой, и частью эко-подхода в быту.
Чесно́к (лат. Állium satívum) — многолетнее травянистое растение; вид рода Лук подсемейства Луковые (Allioideae) семейства Амариллисовые (Amaryllidaceae), ранее выделялся в самостоятельное семейство Луковые (Alliaceae).
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