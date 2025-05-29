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Поливаете помидоры, а урожай мизерный? Вот ошибка, которая губит томаты на грядках и в горшках

Садоводство

После окончания цветения у томатов начинается один из самых важных этапов — формирование и налив плодов. Именно в это время растения особенно уязвимы к ошибкам в уходе, особенно в поливе. Не угадали с количеством воды — и получите либо гниющие плоды, либо мелкие, мучнистые и безвкусные.

Томаты
Фото: Designed by Freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Томаты

Полив — не просто вода, а стратегия

Начинать думать о воде стоит уже при посадке. Под рассаду делают поливочные лунки — неглубокие углубления диаметром около 30 см и глубиной до 7 см. Они позволяют воде медленно проникать к корням, не расплываясь по сторонам. Если почва сухая — полейте лунку заранее, дайте воде впитаться, а затем посадите куст. После — снова немного полейте, чтобы листья не подвяли.

Первые дни после пересадки — особенно важны

Молодым кустам требуется ежедневный полив в течение первой недели. Это помогает корневой системе укорениться и разрастись. Примерно через 10 дней можно сократить полив: теперь томатам достаточно 2,5-5 см воды в неделю. Главное — следить за состоянием почвы и листьев.

Как понять, что помидорам не хватает влаги

Сигналом могут стать листья: если они начинают вянуть, особенно в жаркую погоду, это повод срочно полить. Но если листья жёлтеют или становятся мягкими при влажной почве — значит, вы переусердствовали. В переувлажнённой земле корни могут загнить, и растение погибнет.

После цветения — меньше воды, но точнее

Когда цветение заканчивается и начинается налив плодов, растения уже не нуждаются в частом поливе. Влага по-прежнему важна, но почва должна быть лишь равномерно влажной, без излишков. Избыток воды может привести к растрескиванию плодов или их водянистости.

Помидоры в горшках и на приподнятых грядках

Такие томаты требуют ещё более чуткого полива. Почва в ёмкостях пересыхает быстрее, поэтому проверяйте её состояние каждый день, особенно в жаркие периоды. Но и здесь главное — не перелить.

Уточнения

Тома́т или помидо́р (лат. Solánum lycopérsicum), — однолетнее или многолетнее травянистое растение, вид рода Паслён (Solanum) семейства Паслёновые (Solanaceae). 

Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Редактор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, корреспондент Правды.Ру.
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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