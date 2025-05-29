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Горшок, косточка, немного терпения — и у вас будет древний суперфрукт

2:34
Садоводство

Финики — плоды финиковой пальмы (Phoenix dactylifera) — считаются одним из самых древних и питательных фруктов в мире. Родом с Ближнего Востока и из Северной Африки, они тысячелетиями служили источником энергии и полезных веществ. И вот хорошая новость: с правильным подходом финиковую пальму можно вырастить прямо в горшке у себя дома.

финики
Фото: Freepik by azerbaijan_stockers is licensed under Рublic domain
финики

Чем полезны финики

Этот сладкий фрукт — настоящий кладезь полезных веществ:

  • Клетчатка — нормализует пищеварение и даёт долгое чувство сытости.

  • Калий — поддерживает работу сердца и водный баланс.

  • Антиоксиданты — борются с воспалениями и защищают от хронических заболеваний.

  • Витамины и минералы — содержит витамины группы B, витамин K, магний и железо.

  • Природный энергетик — отличная закуска перед тренировкой.

Как вырастить финиковую пальму из косточки

1. Подготовка семян

Выберите неошпаренные, натуральные косточки от сушёных фиников. Промойте их от мякоти и замочите в тёплой воде на 48 часов, меняя воду каждые 12 часов.

2. Стимуляция прорастания

Обёрните семена во влажную бумагу, поместите в пакет и уберите в холодильник на 15 дней.

3. Посадка

Погрузите семена в лёгкий песчаный субстрат на глубину около 2 см. Поддерживайте тёплую и влажную среду. Проростки появятся через 20-60 дней.

4. Пересадка

Когда росток достигнет 20 см и выпустит 2-3 листа, пересадите его в более просторный горшок с дренажом. В почву добавьте перегной, костную муку и древесную золу.

Уход за домашней пальмой

  • Полив: 2-3 раза в неделю в первый год, затем сократите до 1-2.

  • Свет: прямое солнце каждый день.

  • Почва: песчаная, богатая органикой, pH 6.0-7.5.

  • Обрезка: удаляйте сухие и повреждённые листья.

  • Опыление: для плодоношения нужны мужские и женские растения (1:8-10).

Вырастить финиковую пальму дома — это не только экзотика на подоконнике, но и кусочек древней культуры, воплощённый в зелени. Немного терпения, и вы получите плоды, которыми питались ещё тысячи лет назад.

Уточнения

Финики — съедобные плоды некоторых видов финиковой пальмы, особенно вида Финик пальчатый (Phoenix dactylifera). 

Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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