Вьётся, душит, ломает перголу — но всё равно её хотят все: глициния как она есть

2:14 Your browser does not support the audio element. Садоводство

Глициния — та самая красавица, которая сначала покоряет пышным цветением, а потом внезапно оказывается сложным "жильцом" на участке. Вьющееся растение способно за лето покрыть весь фасад, но для этого придётся соблюдать определённые правила.

Фото: commons.wikimedia.org by Ron Dicker, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Глициния

Где посадить, чтобы не пожалеть

Этой красавице подавай солнце — южная или западная сторона подойдут идеально. Она плохо переносит холодный ветер и требует защиты от сквозняков. А вот с морозоустойчивостью всё не так просто: в суровых климатах выбирайте поздноцветущие сорта.

Корневая система любит простор, поэтому яму нужно копать с запасом. И не забудьте о сетке от грызунов — иначе полёвки быстро покажут, кто здесь главный. В почву добавьте зрелый компост, но избегайте азотных удобрений — они провоцируют рост зелени в ущерб цветам.

Не каждый забор выдержит

Глициния — это не просто "растение на шпалере". Это ботанический бодибилдер: её стебли со временем толстеют и сдавливают всё на своём пути — от проволоки до ринв. Поэтому обычные шпагаты и тряпочки не подойдут. Только прочные деревянные или металлические конструкции и обязательно — не ближе 20 см от стены.

Кстати, у разных видов глициний побеги закручиваются в разные стороны. Это важно, если не хотите со временем получить флористический клубок.

Без ножниц — ни шагу

Чтобы глициния не превратилась в заросли, её нужно стричь дважды в год. После цветения боковые побеги укорачивают до 30-50 см, а в конце зимы — ещё до 2-3 почек. Это поможет растению не только цвести, но и не забирать свет у соседей.

Один из частых просчётов — запуск кустарника на самотёк. Без правильной формировки глициния начинает расти как ей вздумается, а это минус цветы, плюс хаос.

Секрет успеха в балансе: дайте глицинии крепкую опору, не перекармливайте и обрезайте регулярно — тогда она превратит любой двор в сказочный уголок.

Уточнения

Глици́ния — род высоких древовидных вьющихся субтропических растений из семейства Бобовые с крупными кистями душистых лиловых цветков. Широко используется в ландшафтном дизайне.

