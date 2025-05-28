Дачникам на заметку: как избавиться от одуванчиков на участке

1:33 Your browser does not support the audio element. Садоводство

Одуванчики — вроде бы милые жёлтые солнышки, но на дачном участке они могут быстро превратиться в зелёно-жёлтую армию захватчиков.

Фото: commons.wikimedia.org by Onderwijsgek, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ Одуванчики

Корни — крепче уверенности тёщи, семена — летают дальше соседских сплетен. Как же справиться с этим природным упрямцем?

Механика решает многое

Выдёргивать нужно вместе с корнем, иначе вернётся — и не один. Лучше всего использовать специальный корнеудалитель или острый нож. Работать после дождя — земля мягче, корень выходит легче.

Уксус — бюджетный ассасин

Столовый уксус (9%) наливают прямо на розетку листьев. Через пару дней растение увядает. Только осторожно: попадёт на грядки — пострадают и свои!

Соль и кипяток — для точечной атаки

Солью посыпают основание розетки, сверху — кипяток. Корень варится, одуванчик сдаётся. Метод хорош для тротуаров и между плитками.

Химия — если совсем надоело

Гербициды типа "Торнадо" или "Раундап" работают эффективно, но применять нужно строго по инструкции и в безветренную погоду, чтобы не задеть культурные растения.

Профилактика — лучшая тактика

Регулярный покос, мульчирование и плотная посадка культурных растений не дадут семенам одуванчиков прижиться. А если дать им взлететь — потом и аэродрома не хватит.

С одуванчиками можно справиться, главное — вовремя начать. И помните: красивый газон — это не чудо, а работа с характером!