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Петрушка взлетает за 3 дня — если перед этим её немного встряхнуть

1:41
Садоводство

Ждать зелени неделями? Нет уж! Оказывается, есть пара проверенных приёмов, которые заставят петрушку прорасти в разы быстрее — без магии, просто и эффективно.

Зелень
Фото: Freepik by bublikhaus
Зелень

Петрушка, которая не тянет время

Петрушка — неприхотливая, ароматная и растёт где угодно: на грядке, в балконе, в стакане на подоконнике. Но вот беда — сходит долго. Зелёные петельки порой не появляются неделями. Есть решение!

Метод №1: немного водки — и дело пошло

Не для салата, а для семян. Замачивание в водке ускоряет прорастание: спирт растворяет эфирные масла в оболочке семени, и росток пробивается быстрее.

Как делать:

  • семена заливаем водкой на 15 минут,

  • промываем под проточной водой,

  • подсушиваем — и можно сеять.

Метод №2: горячая ванна

Никакой кипяток! Просто горячая (но терпимая) вода. Заливаем семена на 10 часов. Результат — мягкая оболочка, дружные всходы.

Метод №3: из корня — быстро и надёжно

Есть петрушка с прошлого года? Отлично! Корни длиной 6–8 см можно высадить снова. Укорачиваем, снимаем верхушку, кладём в прохладный влажный песок, а потом — в землю под углом 45°. Главное — не зарывать полностью, пусть чуть выглядывают.

Пару слов о посадке:

  • глубина — до 1 см

  • расстояние — 1,5 см между семенами

  • место — сухое и без ветра

  • если холодно — укрыть плёнкой или агроволокном

Уточнения

Петру́шка одно-двухлетнее растение из семейства зонтичных (Umbelliferae) высотой 50—80 см. Корень мясистый, стержневой, цилиндрический. Листья темно-зеленые, сверху блестящие. Лист петрушки, в сушёном и свежем виде, — популярная кулинарная приправа.

Автор Данила Фирсов
Данила Фирсов — внештатный корреспондент Правды.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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