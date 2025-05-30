Петрушка взлетает за 3 дня — если перед этим её немного встряхнуть

Ждать зелени неделями? Нет уж! Оказывается, есть пара проверенных приёмов, которые заставят петрушку прорасти в разы быстрее — без магии, просто и эффективно.
Петрушка — неприхотливая, ароматная и растёт где угодно: на грядке, в балконе, в стакане на подоконнике. Но вот беда — сходит долго. Зелёные петельки порой не появляются неделями. Есть решение!
Не для салата, а для семян. Замачивание в водке ускоряет прорастание: спирт растворяет эфирные масла в оболочке семени, и росток пробивается быстрее.
Как делать:
семена заливаем водкой на 15 минут,
промываем под проточной водой,
подсушиваем — и можно сеять.
Никакой кипяток! Просто горячая (но терпимая) вода. Заливаем семена на 10 часов. Результат — мягкая оболочка, дружные всходы.
Есть петрушка с прошлого года? Отлично! Корни длиной 6–8 см можно высадить снова. Укорачиваем, снимаем верхушку, кладём в прохладный влажный песок, а потом — в землю под углом 45°. Главное — не зарывать полностью, пусть чуть выглядывают.
глубина — до 1 см
расстояние — 1,5 см между семенами
место — сухое и без ветра
если холодно — укрыть плёнкой или агроволокном
Петру́шка — одно-двухлетнее растение из семейства зонтичных (Umbelliferae) высотой 50—80 см. Корень мясистый, стержневой, цилиндрический. Листья темно-зеленые, сверху блестящие. Лист петрушки, в сушёном и свежем виде, — популярная кулинарная приправа.
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