Как вырастить пышные розы дома: секрет картофеля, о котором вы не догадывались

2:44 Your browser does not support the audio element. Садоводство Цветы

Кто же не любит розы? Это одни из самых красивых и популярных цветов, которые приятно получать в подарок и так же здорово выращивать дома, чтобы украшать интерьер и поднимать настроение. Но покупать розы постоянно — удовольствие не из дешёвых. Если вы действительно любите эти цветы, есть простой и доступный лайфхак, который поможет вам сэкономить. И главный помощник здесь — обычный картофель.

Фото: Пресс-служба курорта Роза Хутор Сорт русской кустовой розы Курорт Роза Хутор

Да, звучит неожиданно, но именно этот простой и экономичный способ многие садоводы используют, чтобы дать вторую жизнь срезанным черенкам роз. Ниже расскажем, как при помощи картофеля вырастить пышные розы у себя дома или в саду.

Почему картофель помогает розам?

Картофель на 80% состоит из воды, и эта постоянная влага не даёт черенкам засохнуть и завянуть. К тому же, в земле картошка создаёт идеальные условия для формирования корней. Она служит естественной опорой, удерживая черенок в одном положении и защищая его от ветра и смещения почвы, что мешает укоренению.

Кроме того, в картофеле есть природные сахара, крахмал и минералы, которые питают и дают энергию растению для развития корней.

Что понадобится для посадки розы с помощью картофелины?

Здоровый, свежий черенок розы длиной около 15-20 см. Крупная сырая картофелина (не варёная). Острый нож или секатор. Горшок или участок в саду. Хорошо дренированная почва.

Как посадить: пошаговая инструкция

Выбор черенка

Обрежьте здоровую полуодревесневшую веточку длиной 15-20 см, под углом чуть ниже узла с листьями.

Удаление листьев

Срежьте все листья, оставив 1-2 верхних листочка.

Подготовка картофеля

Сделайте в картофелине неглубокое отверстие, чтобы вставить туда черенок, не сгибая его. Картофель сохранит влагу и питательные вещества.

Посадка

В горшке или в саду выкопайте ямку глубиной около 15 см. Вставьте в неё картофелину с черенком и присыпьте землёй, оставив верхушку веточки на воздухе.

Полив и уход

Хорошо полейте и поставьте место с лёгким затенением. Следите, чтобы почва была влажной, но не сырой. Через несколько недель, если всё пойдёт хорошо, черенок пустит корни.

Используйте этот простой метод — и скоро у вас будут красивые розы, выращенные своими руками, которые украсят дом или сад!