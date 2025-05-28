Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Вот что заставит ваши розы набрать бутоны: это делают во всех питомниках
У каждого есть на кухне, но лечит, как дорогое средство
Новый механизм ОПЕК+ перевернёт расчёт нефтяных квот — вот что известно
Натуральный способ сбросить вес без диет и спортзала
Страна мечты или опасности? США призывают туристов проявлять осторожность в Италии
Воняет даже после уборки? Вот что скрывают сантехники о запахах в туалете
Один неожиданный цвет — и ты уже выглядишь как с обложки
Неубиваемая семёрка: авто из 90-х, которые выжили вопреки всему
Спутники Starlink находятся под ударом: какой эффект от солнечного максимума

Как вырастить пышные розы дома: секрет картофеля, о котором вы не догадывались

2:44
Садоводство » Цветы

Кто же не любит розы? Это одни из самых красивых и популярных цветов, которые приятно получать в подарок и так же здорово выращивать дома, чтобы украшать интерьер и поднимать настроение. Но покупать розы постоянно — удовольствие не из дешёвых. Если вы действительно любите эти цветы, есть простой и доступный лайфхак, который поможет вам сэкономить. И главный помощник здесь — обычный картофель.

Сорт русской кустовой розы Курорт Роза Хутор
Фото: Пресс-служба курорта Роза Хутор
Сорт русской кустовой розы Курорт Роза Хутор

Да, звучит неожиданно, но именно этот простой и экономичный способ многие садоводы используют, чтобы дать вторую жизнь срезанным черенкам роз. Ниже расскажем, как при помощи картофеля вырастить пышные розы у себя дома или в саду.

Почему картофель помогает розам?

Картофель на 80% состоит из воды, и эта постоянная влага не даёт черенкам засохнуть и завянуть. К тому же, в земле картошка создаёт идеальные условия для формирования корней. Она служит естественной опорой, удерживая черенок в одном положении и защищая его от ветра и смещения почвы, что мешает укоренению.

Кроме того, в картофеле есть природные сахара, крахмал и минералы, которые питают и дают энергию растению для развития корней.

Что понадобится для посадки розы с помощью картофелины?

  1. Здоровый, свежий черенок розы длиной около 15-20 см.
  2. Крупная сырая картофелина (не варёная).
  3. Острый нож или секатор.
  4. Горшок или участок в саду.
  5. Хорошо дренированная почва.

Как посадить: пошаговая инструкция

Выбор черенка  

Обрежьте здоровую полуодревесневшую веточку длиной 15-20 см, под углом чуть ниже узла с листьями.

Удаление листьев  

Срежьте все листья, оставив 1-2 верхних листочка.

Подготовка картофеля

Сделайте в картофелине неглубокое отверстие, чтобы вставить туда черенок, не сгибая его. Картофель сохранит влагу и питательные вещества.

Посадка  

В горшке или в саду выкопайте ямку глубиной около 15 см. Вставьте в неё картофелину с черенком и присыпьте землёй, оставив верхушку веточки на воздухе.

Полив и уход  

Хорошо полейте и поставьте место с лёгким затенением. Следите, чтобы почва была влажной, но не сырой. Через несколько недель, если всё пойдёт хорошо, черенок пустит корни.

Используйте этот простой метод — и скоро у вас будут красивые розы, выращенные своими руками, которые украсят дом или сад!

Автор Владислав Ленивко
Владислав Ленивко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
Сейчас читают
Лучше, чем 10 000 шагов: как японцы превращают обычную прогулку в жиросжигающую тренировку
Новости спорта
Лучше, чем 10 000 шагов: как японцы превращают обычную прогулку в жиросжигающую тренировку Аудио 
Даже современные технологии не смогли бы создать это — а оно пролежало в земле миллионы лет
Наука и техника
Даже современные технологии не смогли бы создать это — а оно пролежало в земле миллионы лет Аудио 
Кнопка, которая заливает больше топлива за те же деньги: ищите её на колонке
Авто
Кнопка, которая заливает больше топлива за те же деньги: ищите её на колонке Аудио 
Популярное
Кнопка, которая заливает больше топлива за те же деньги: ищите её на колонке

На каждой заправке есть скрытая функция, о которой знают единицы. Она помогает лить бензин точнее, терять меньше — и экономить на каждом литре.

Кнопка, которая заливает больше топлива за те же деньги: ищите её на колонке
Даже современные технологии не смогли бы создать это — а оно пролежало в земле миллионы лет
Даже современные технологии не смогли бы создать это — а оно пролежало в земле миллионы лет
Черный, мы с тобой прощаемся: новый цвет, который захватит моду 2025 года
Раскол Земли: под Африкой обнаружен гигантский плюм — и это меняет всё
Путин принял в Кремле противника хуситов накануне переговоров по Украине в Стамбуле Любовь Степушова Европа у края ада: заявление Мерца усилило угрозу прямой конфронтации с Россией Дмитрий Плотников Победа на горизонте. Озвучим промежуточные итоги СВО Виктор Пахомов
Как избавиться от луковой мухи раз и навсегда — экологичные методы о которых вы еще не слышали
Скромные, но крепкие: эти машины не разочаруют через 10 лет
Вредители вылетят пробкой: Поплавская ёрничает над артистами, вернувшимися в Россию ради денег
Вредители вылетят пробкой: Поплавская ёрничает над артистами, вернувшимися в Россию ради денег
Последние материалы
Вот что заставит ваши розы набрать бутоны: это делают во всех питомниках
У каждого есть на кухне, но лечит, как дорогое средство
Новый механизм ОПЕК+ перевернёт расчёт нефтяных квот — вот что известно
Натуральный способ сбросить вес без диет и спортзала
Страна мечты или опасности? США призывают туристов проявлять осторожность в Италии
Воняет даже после уборки? Вот что скрывают сантехники о запахах в туалете
Один неожиданный цвет — и ты уже выглядишь как с обложки
Неубиваемая семёрка: авто из 90-х, которые выжили вопреки всему
Спутники Starlink находятся под ударом: какой эффект от солнечного максимума
Надо собраться: Дава рассказал о партнёрских родах с Мари Краймбрери
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.