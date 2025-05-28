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Кто виноват в отсутствии плодов на вашем лимонном дереве

2:40
Садоводство » Советы

Часто бывает так: мы берем семечко цитруса из магазина, аккуратно сажаем его в горшок, ухаживаем за молодым деревцем и надеемся, что однажды оно зацвеит и на окне появятся солнечно-желтые плоды с цитрусовым ароматом. Но дерево все растет, кустится и, быть может, даже зацветет… а плодов все нет. Почему из этого дерева никогда не вырастут собственные лимоны? Сейчас разберемся!

Лимонное дерево
Фото: Own work by FASTILY, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Лимонное дерево

Генетическая рулетка

Семена, купленные в магазине, — это не копия материнского растения, а гибрид: смесь нескольких сортов цитрусов, созданных путем селекции. Если вы посеете такой семечко, полученное из него дерево станет настоящим «сюрпризом»: возможно, оно даст плоды, а может, и никогда — или так, что они будут сильно отличаться от привычных лимонов.

Многие пытаются вырастить лимонное дерево дома, но успех встречается куда реже, чем хотелось бы — и вот почему.

Медленный рост и еще более медленное плодоношение

Выращенное из семечки лимонное дерево может потребовать 7–15 лет, чтобы зацвести и дать первые плоды. В течение этого времени оно — скорее декоративное растение, и не обязательно будет плодоносить, что очень испытывает терпение хозяина.

Проблемы с опылением

Даже если дерево зацветет, это вовсе не гарантия плодоношения. Цветы нужно опылить — а если рядом нет насекомых-опылителей или другого цитруса, который мог бы помочь, цветы остаются без плодов. В результате они просто увянут и исчезнут.

Влияние условий окружающей среды

Лимонное дерево — очень требовательное. Оно любит солнце, не переносит холода и очень чувствительно к нехватке питательных веществ. В горшке оно испытывает особенно сильный стресс, и в такие моменты оно больше сосредоточено на выживании, чем на плодах.

Преимущество привитого дерева

Формально, привитое лимонное дерево — это саженец конкретного сорта, привитый на устойчивую основу. Такие растения растут значительно быстрее, зачастую уже в возрасте 2–3 лет радуют первыми плодами. Если хотите по-настоящему съедобные лимоны — это единственный надежный способ.


Выращивание лимонного дерева из семени — увлекательное и поучительное занятие, но рассчитывать на быстрый результат не стоит. Самое надежное решение — купить привитое растение, и уже через несколько лет наслаждаться собственными лимонами, добавляя их в напитки и десерты.

Автор Владислав Ленивко
Владислав Ленивко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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