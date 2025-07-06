Секретный трюк огородников: отломай лишнее — получи помидорный рай, о котором молчат соседи

Выращиваете помидоры, но урожай оставляет желать лучшего? Возможно, вы упускаете один простой, но крайне важный момент — пасынкование.
Пасынки — боковые побеги — забирают у растения силы, которые должны идти на плоды. Чем раньше их удалить, тем больше ресурсов томат направит на урожай.
Идеальный момент — когда отростки достигли 3-5 см. В этот период они легко отламываются пальцами, не травмируя стебель. Если упустить время, придётся резать ножом или секатором, а это риск занести инфекцию.
"Оптимальное время для процедуры — ранние часы. В утренней прохладе растения легче переносят стресс, а срезы успевают подсохнуть до наступления жары", — советуют садоводы
Пасынки растут в пазухах листьев, между основным стеблем и боковой веткой. Главное — не перепутать их с цветочными кистями (у них есть бутоны, и они направлены вверх).
Техника удаления:
После можно присыпать ранку древесной золой — это защитит от инфекций и ускорит заживление.
В теплицах пасынки растут быстрее, поэтому проверяйте кусты каждые 3-4 дня.
Важно:
Пометьте первый удалённый пасынок яркой лентой — так быстрее научитесь отличать лишние побеги от плодоносящих веток.
Уже через неделю вы заметите, как томаты активно набирают зелёную массу и формируют крупные плоды. Всё потому, что теперь вся энергия идёт в нужное русло!
Тома́т или помидо́р (лат. Solánum lycopérsicum), — однолетнее или многолетнее травянистое растение, вид рода Паслён (Solanum) семейства Паслёновые (Solanaceae).
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