Секретный трюк огородников: отломай лишнее — получи помидорный рай, о котором молчат соседи

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2:02
Садоводство

Выращиваете помидоры, но урожай оставляет желать лучшего? Возможно, вы упускаете один простой, но крайне важный момент — пасынкование. 

Томаты на грядке
Фото: Freepik by vecstock
Томаты на грядке

Пасынки — боковые побеги — забирают у растения силы, которые должны идти на плоды. Чем раньше их удалить, тем больше ресурсов томат направит на урожай.

Когда и как удалять

Идеальный момент — когда отростки достигли 3-5 см. В этот период они легко отламываются пальцами, не травмируя стебель. Если упустить время, придётся резать ножом или секатором, а это риск занести инфекцию.

"Оптимальное время для процедуры — ранние часы. В утренней прохладе растения легче переносят стресс, а срезы успевают подсохнуть до наступления жары", — советуют садоводы

Пасынки растут в пазухах листьев, между основным стеблем и боковой веткой. Главное — не перепутать их с цветочными кистями (у них есть бутоны, и они направлены вверх).

Техника удаления:

  1. Прижать побег большим пальцем к основанию.
  2. Аккуратно отломить движением в сторону.
  3. Если стебель загрубел — использовать продезинфицированный секатор.

После можно присыпать ранку древесной золой — это защитит от инфекций и ускорит заживление.

Как часто делать

В теплицах пасынки растут быстрее, поэтому проверяйте кусты каждые 3-4 дня.

Важно:

  • Не все сорта требуют пасынкования (например, штамбовые или детерминантные).
  • Не переусердствуйте — оставьте 1-2 основных стебля, иначе растение замедлит рост.

Лайфхак для новичков

Пометьте первый удалённый пасынок яркой лентой — так быстрее научитесь отличать лишние побеги от плодоносящих веток.

Уже через неделю вы заметите, как томаты активно набирают зелёную массу и формируют крупные плоды. Всё потому, что теперь вся энергия идёт в нужное русло!

Уточнения

Тома́т или помидо́р (лат. Solánum lycopérsicum), — однолетнее или многолетнее травянистое растение, вид рода Паслён (Solanum) семейства Паслёновые (Solanaceae).

Автор Алёна Малова
Алёна Малова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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