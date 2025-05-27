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Вишня с подвохом: как черенки губят урожай и разочаровывают садоводов

1:45
Садоводство

Если хочется не просто поесть вишни летом, а превратить ягодник в стабильный источник дохода, одного деревца на участке будет недостаточно. Нужен полноценный вишнёвый сад, и тут встаёт главный вопрос: покупать саженцы или вырастить дерево самому из черенка?

Вишня
Фото: commons.wikimedia.org by C. Kuppler, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Вишня

На первый взгляд второй вариант кажется дешевле. Но на практике — это путь к разочарованию. Ниже — три причины, почему опытные садоводы всё же выбирают готовые саженцы.

1. Гарантированный сорт и качество

При покупке саженца у надёжного поставщика вы точно знаете, что получите. Это будет здоровое дерево, адаптированное к климату региона, с заранее известным вкусом, сроками созревания и урожайностью.

А вот с черенками — всегда лотерея. Даже если черенок от хорошей вишни, это не значит, что он приживётся или даст такой же результат.

2. Экономия времени и нервов

Саженец — это уже полпути к урожаю.
Остаётся посадить, ухаживать и ждать цветения. А черенок ещё нужно укоренить, что само по себе процесс небыстрый и с высоким риском провала.

Разница — не недели, а годы, особенно если вы мечтаете о саде, который будет приносить доход.

3. Урожайность и разнообразие

Чтобы получить стабильный и богатый урожай, важно высаживать разные сорта вишни. Это помогает перекрёстному опылению и повышает количество завязей.

Выводить разные сорта из черенков долго, хлопотно и, по отзывам садоводов, часто не оправдывает усилий: урожай может быть скромным, вкус — слабым, а само дерево — капризным в уходе.

Уточнения

Ви́шня (лат. Prúnus subg. Cérasus) — подрод растений рода Слива (Prunus) семейства Розовые (Rosaceae).

Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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