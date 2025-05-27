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Горький баклажан? Это не сорт плохой, просто вы не знали этих нюансов

2:19
Садоводство

Кажется, баклажан — один из тех овощей, который не нуждается в представлении. Но как только он начинает "горчить", даже любимые блюда становятся разочарованием. Причина — соланин. Этот природный токсин из семейства паслёновых может испортить весь урожай и даже стать причиной лёгкого отравления. Разбираемся, откуда берётся горечь, как её избежать и когда собирать плоды, чтобы баклажаны радовали, а не разочаровывали.

Баклажаны
Фото: flickr.com by Karen and Brad Emerson, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Баклажаны

Откуда берётся горечь

Баклажан, как и картошка, накапливает соланин — горькое вещество, которое в природе защищает растение от вредителей и болезней. По мере созревания плодов уровень соланина повышается — так овощ "охраняет" семена от поедания.

Чем дольше баклажан висит на кусте, тем больше он становится "несъедобным" с точки зрения вкуса и пользы. Особенно остро это проявляется в стрессовых условиях.

Когда растение начинает "горчить"

Накапливать соланин баклажаны начинают при:

  • продолжительной засухе;

  • резком обильном поливе после неё;

  • жаре и пересыхании почвы;

  • чрезмерном созревании плодов.

Всё это воспринимается растением как угроза, и оно включает режим самозащиты.

Как избежать горечи: 3 важных совета

1. Поливайте правильно

Баклажаны любят влажную, но не мокрую почву. Поливать нужно каждые 4-5 дней, выливая не менее 5 литров воды под каждый куст. Никаких "то ливень, то пусто" — стабильность здесь всё.

2. Защищайте от жары

В особенно знойные дни стоит притенять посадки — это спасёт от перегрева и предотвратит остановку в формировании плодов.

3. Снимайте плоды вовремя

Не ждите, пока баклажан станет фиолетовым до чёрноты. Молодые плоды — вкуснее, полезнее и без горечи. Как ориентир — мякоть должна быть белой. Если она посерела — соланин уже в деле.

Бонус: выбирайте "безгорькие" сорта

Многие современные гибриды устойчивы к накоплению соланина. Производитель обычно пишет об этом на упаковке. Это поможет сразу отсеять "капризные" варианты и вырастить вкусные овощи без лишнего риска.

Уточнения

Баклажа́н или паслён тёмнопло́дный (лат. Solánum melongéna), — вид многолетних травянистых растений рода Паслён (Solanum).

Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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