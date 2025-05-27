Хотите, чтобы укроп не цвёл? Посадите его так, как не делают соседи

Зонтики на грядках укропа — это красиво, но совсем не то, чего ждёт дачник в начале лета. Ведь хочется пышной, ароматной зелени, которую можно добавлять в салаты, окрошку и супы, а не цветущих побегов, пригодных разве что в заготовки. К счастью, есть простой способ оттянуть цветение укропа и получить мощную зелёную массу — без покупки специальных сортов и без особых затрат.
Прежде чем бросаться сажать укроп, стоит провести предпосевную обработку. Семена укропа содержат эфирные масла, которые мешают прорастанию, и без вымачивания ждать всходов можно долго.
Что делать:
Завяжите семена в марлевые мешочки.
Опустите их в горячую воду (50°C) на три дня.
Меняйте воду не менее 5 раз в день, чтобы поддерживать температуру.
Затем переложите семена между влажными лоскутками ткани и оставьте на 5 дней для проращивания.
Перед посадкой подсушите мешочки на свежем воздухе 30 минут — и семена готовы.
Обычная посадка укропа рядами часто приводит к тому, что он быстро выбрасывает стрелки. Чтобы зелень росла дольше, посадку проводят гнёздами:
Делают лунки 10-15 см в диаметре.
В каждую кладут по горстке семян.
Присыпают землёй и щедро поливают.
Этот способ не только оттягивает момент цветения, но и делает листья сочнее, аромат ярче, а урожай — стабильнее.
Без всяких дорогих семян и редких сортов можно добиться того, чтобы укроп радовал зеленью до самой осени. Нужно лишь немного внимания к подготовке и хитрый способ посадки.
Укро́п паху́чий, или огоро́дный (лат. Anéthum graveólens) — вид однолетних травянистых растений семейства Зонтичные, популярное огородное растение, выращиваемое как пряность, наиболее распространённый вид рода Укроп (лат. Anethum).
Её боятся даже тигры. Этот зверь кажется небольшим, но способен прогнать волков, забрать добычу у медведя и выжить там, где другим не выжить.