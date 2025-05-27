Хотите, чтобы укроп не цвёл? Посадите его так, как не делают соседи

1:54 Your browser does not support the audio element. Садоводство

Зонтики на грядках укропа — это красиво, но совсем не то, чего ждёт дачник в начале лета. Ведь хочется пышной, ароматной зелени, которую можно добавлять в салаты, окрошку и супы, а не цветущих побегов, пригодных разве что в заготовки. К счастью, есть простой способ оттянуть цветение укропа и получить мощную зелёную массу — без покупки специальных сортов и без особых затрат.

Фото: commons.wikimedia.org by Бутко Андрей, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ Укроп Anethum graveolens

Главное — начать с правильной подготовки семян

Прежде чем бросаться сажать укроп, стоит провести предпосевную обработку. Семена укропа содержат эфирные масла, которые мешают прорастанию, и без вымачивания ждать всходов можно долго.

Что делать:

Завяжите семена в марлевые мешочки. Опустите их в горячую воду (50°C) на три дня. Меняйте воду не менее 5 раз в день, чтобы поддерживать температуру. Затем переложите семена между влажными лоскутками ткани и оставьте на 5 дней для проращивания. Перед посадкой подсушите мешочки на свежем воздухе 30 минут — и семена готовы.

Секрет посадки: не рядами, а "кучками"

Обычная посадка укропа рядами часто приводит к тому, что он быстро выбрасывает стрелки. Чтобы зелень росла дольше, посадку проводят гнёздами:

Делают лунки 10-15 см в диаметре.

В каждую кладут по горстке семян.

Присыпают землёй и щедро поливают.

Этот способ не только оттягивает момент цветения, но и делает листья сочнее, аромат ярче, а урожай — стабильнее.

Без всяких дорогих семян и редких сортов можно добиться того, чтобы укроп радовал зеленью до самой осени. Нужно лишь немного внимания к подготовке и хитрый способ посадки.

Уточнения

Укро́п паху́чий, или огоро́дный (лат. Anéthum graveólens) — вид однолетних травянистых растений семейства Зонтичные, популярное огородное растение, выращиваемое как пряность, наиболее распространённый вид рода Укроп (лат. Anethum).



