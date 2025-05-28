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Этот лук не боится холодов: 7 сортов, которые дают урожай в любое лето

1:45
Садоводство

Лук едят все — хоть в супе, хоть в салате, хоть в запеканке. Но тот, что вырос на своей грядке, всегда вкуснее, ароматнее и "посильнее" магазинного. Если мечтаете о крепких, сочных и долгохранящихся луковицах — всё начинается с правильного сорта.

Лук
Фото: Self-photographed by Rainer Haessner, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Лук

Почему выбирают голландские гибриды

Для регионов с прохладным летом, коротким сезоном и капризной погодой именно голландские гибриды репчатого лука считаются настоящей находкой. Им нужно всего около 100 дней, чтобы вызреть, а их урожай легко перешагивает отметку в 80-180 граммов на головку. И что особенно важно — такие сорта устойчивы к перепадам температур.

Топ-7 сортов, проверенных временем и садоводами

Вот лишь часть гибридов, которые заслужили репутацию надёжных:

  • Штутгартен Ризен — классика с плотной мякотью и хорошей лёжкостью.

  • Сеншуй — ранний, с нежным вкусом, подходит и для свежих салатов.

  • Стурон — крепкий, крупный, стабильно даёт урожай даже в холодное лето.

  • Бамбергер — вытянутый, ароматный, легко очищается и отлично хранится.

  • Ред Барон — с красивой красной кожурой, чуть сладковатый на вкус.

  • Центурион — лидер по урожайности, плотный и универсальный.

  • Стардаст — белый, сочный и красивый на срезе, подходит для консервации.

Вырастить достойный лук в средней полосе — реально. Главное — не ошибиться с выбором сорта. Голландские гибриды — это как страховка от неурожая: даже если лето выдастся холодным, луковая грядка не подведёт.

Уточнения

Лук ре́пчатый (лат. Állium cépa) — многолетнее травянистое растение, вид рода Лук (Allium) подсемейства Луковые (Allioideae) семейства Амариллисовые (Amaryllidaceae), широко распространённая овощная культура.

Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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