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Богатый урожай или мешок мелочи: что делать с цветками картофеля

2:06
Садоводство

Вопрос, который каждый сезон беспокоит дачников: нужно ли срывать цветки картофеля? Кто-то делает это по привычке, кто-то — потому что "так сказали соседи". Но что говорит практика и чем это может обернуться для вашего урожая?

Картофель
Фото: flickr.com by GiantVermin, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/
Картофель

Эксперимент: с цветами, без цветов и без верхушки

Исследователи решили разобраться: три группы картофеля, три подхода.

  • Группа 1 - растения растут, как хотят: цветут, зеленеют, чувствуют себя вольготно.

  • Группа 2 - у всех кустов аккуратно срывали цветки.

  • Группа 3 - срезали всю верхушку над землёй.

Результат удивил даже опытных огородников. Первая группа дала меньше клубней, но они были большими, гладкими и крепкими. Вторая — больше картошки, но качество оставляло желать лучшего. А третья… дала много, но мелочь, едва подходящую на корм.

Что происходит, если вмешаться

Удаляя цветки, вы нарушаете естественные процессы роста. Куст начинает восстанавливаться, а не вкладывать силы в клубни. В итоге урожай получается разбалансированным — больше, но хуже.

Срез верхушки — ещё хуже: растение уходит в шок, а корнеплоды мельчают. Так что вмешиваться в природную логику картофеля не стоит.

Подготовка — вот где магия

Чтобы картошка выросла крепкой, важно правильно подготовить клубни:

1. Чесночная ванна
Раздавите 1 кг чеснока, залейте 10 л воды. Замочите клубни на 3 часа, потом высушите без промывания.

2. Минеральный коктейль

Смешайте:

  • 5 г медного купороса

  • 15 г борной кислоты

  • 1 г марганцовки
    Разведите в 10 л воды, опрыскайте клубни. Главное — не используйте оцинкованные вёдра: медь вступает в реакцию с металлом.

Так что не трогайте цветки — лучше займитесь дезинфекцией и правильным поливом. Тогда и количество, и качество урожая будут на высоте.

Уточнения

Карто́фель — вид многолетних клубненосных травянистых растений из рода Паслён (Solanum) семейства Паслёновые (Solanaceae). Клубни картофеля являются важным пищевым продуктом. Плоды ядовиты в связи с содержанием в них соланина. С потребительской точки зрения картофель является овощем.
 

Автор Данила Фирсов
Данила Фирсов — внештатный корреспондент Правды.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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