Пышнее, чем на выставке: рецепт удобрения, от которого розы не перестают цвести все лето

Вы видели эти клумбы, где розы пышут цветом с мая до осени, а у себя добиваетесь лишь пары скромных бутонов? Возможно, весь секрет — в одном простом растворе, о котором знают только опытные садоводы.
Самый простой способ заставить розы цвести обильно — удобрить их натуральной органикой. На 10 литров воды — 1 литр навоза. Полученный раствор выливают под каждый куст по 3 литра, и уже в мае розы формируют десятки бутонов, готовых взорваться цветом.
Подкормку таким способом делают раз в две недели, пока не начнётся активное цветение.
Для дополнительной поддержки роз до цветения можно использовать мочевину. Растворите 1 чайную ложку в ведре воды и, как и в случае с навозом, внесите по 3 литра под каждый куст. Это поможет розам набрать зелёную массу и подготовиться к цветению.
Если вашим кустам больше 5 лет, стоит применять раствор аммиачной селитры — 20 г на 10 литров воды. Такое питание даст мощный импульс уже зрелым растениям.
Один из самых действенных способов — внекорневая подкормка. Раствор распыляется прямо по листьям, и розы впитывают питание почти мгновенно. Цветочные кисти становятся ярче, а результат виден буквально через несколько дней.
В начале бутонизации розам требуется фосфор и калий — эти элементы отвечают за яркость цвета, здоровье бутонов и крепкую корневую систему. Выбирайте удобрения с акцентом на эти компоненты.
Если вы не можете часто подкармливать розы, воспользуйтесь удобрениями длительного действия.
Как это сделать:
Обильно полейте куст.
Выкопайте траншею по периметру кроны.
Смешайте гранулированное удобрение с ложкой торфа.
Засыпьте в углубление и снова полейте.
Торф удерживает влагу, а питание высвобождается медленно и стабильно — идеальный режим для пышного цветения без хлопот.
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