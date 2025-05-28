Пышнее, чем на выставке: рецепт удобрения, от которого розы не перестают цвести все лето

2:25 Your browser does not support the audio element. Садоводство

Вы видели эти клумбы, где розы пышут цветом с мая до осени, а у себя добиваетесь лишь пары скромных бутонов? Возможно, весь секрет — в одном простом растворе, о котором знают только опытные садоводы.

Фото: flickr.com by T.Kiya, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/ Розы

Навоз + вода: формула, проверенная летом

Самый простой способ заставить розы цвести обильно — удобрить их натуральной органикой. На 10 литров воды — 1 литр навоза. Полученный раствор выливают под каждый куст по 3 литра, и уже в мае розы формируют десятки бутонов, готовых взорваться цветом.

Подкормку таким способом делают раз в две недели, пока не начнётся активное цветение.

Мочевина для старта роста

Для дополнительной поддержки роз до цветения можно использовать мочевину. Растворите 1 чайную ложку в ведре воды и, как и в случае с навозом, внесите по 3 литра под каждый куст. Это поможет розам набрать зелёную массу и подготовиться к цветению.

Минеральная поддержка для старожилов

Если вашим кустам больше 5 лет, стоит применять раствор аммиачной селитры — 20 г на 10 литров воды. Такое питание даст мощный импульс уже зрелым растениям.

Не в землю, а на листья: внекорневая магия

Один из самых действенных способов — внекорневая подкормка. Раствор распыляется прямо по листьям, и розы впитывают питание почти мгновенно. Цветочные кисти становятся ярче, а результат виден буквально через несколько дней.

Цветение под контролем: фосфор и калий

В начале бутонизации розам требуется фосфор и калий — эти элементы отвечают за яркость цвета, здоровье бутонов и крепкую корневую систему. Выбирайте удобрения с акцентом на эти компоненты.

Секрет длительного питания — в торфяной ловушке

Если вы не можете часто подкармливать розы, воспользуйтесь удобрениями длительного действия.

Как это сделать:

Обильно полейте куст. Выкопайте траншею по периметру кроны. Смешайте гранулированное удобрение с ложкой торфа. Засыпьте в углубление и снова полейте.

Торф удерживает влагу, а питание высвобождается медленно и стабильно — идеальный режим для пышного цветения без хлопот.