Удобрения, которые заставят молодую грушу давать плоды быстрее

Посадить грушу — это ещё не значит дождаться плодов. В отличие от яблони, она не спешит радовать урожаем. Но есть проверенные способы, как ускорить этот процесс — и начать собирать ароматные груши не через 5 лет, а уже через 2-3 сезона.
Хочется быстрее урожай? Ищите двухлетние саженцы. Они выше, крепче и стартуют активнее. А вот однолетки, хоть и выглядят слабее, лучше приживаются — особенно на сложных почвах. Главное, чтобы корневая система была мощной, а побеги — живыми.
Яма: 50 см в глубину и 80 см в ширину. Корням нужно пространство.
Удобрения на дно:
— 2 ведра перегноя,
— 1 стакан суперфосфата,
— 0,5 стакана сернокислого калия,
— 3 ст. л. аммиачной селитры.
Сверху — 15-20 см земли, чтобы не сжечь корни.
Перед посадкой — глиняная болтушка с "Корневином” и золой. Это приживёт саженец надёжно.
Сразу после посадки саженец обрезают на треть, чтобы перераспределить силы. На второй год дереву дают полную свободу: пусть наращивает ветви и растёт без вмешательства.
Весной (после схода снега): 3 ст. л. аммиачной селитры в приствольный круг.
С мая по середину июля — мочевина каждые 2 недели.
После появления почек в июле и в конце августа — гумат натрия. Это поддержит дерево в фазу активного роста и подготовки к следующему сезону.
Гру́ша (лат. Pýrus) — род плодовых и декоративных деревьев и кустарников семейства розовые (Rosaceae), а также их плод.
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