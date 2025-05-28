Удобрения, которые заставят молодую грушу давать плоды быстрее

1:50 Your browser does not support the audio element. Садоводство

Посадить грушу — это ещё не значит дождаться плодов. В отличие от яблони, она не спешит радовать урожаем. Но есть проверенные способы, как ускорить этот процесс — и начать собирать ароматные груши не через 5 лет, а уже через 2-3 сезона.

Фото: commons.wikimedia.org by Tauno Erik, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Груша

Всё начинается с выбора саженца

Хочется быстрее урожай? Ищите двухлетние саженцы. Они выше, крепче и стартуют активнее. А вот однолетки, хоть и выглядят слабее, лучше приживаются — особенно на сложных почвах. Главное, чтобы корневая система была мощной, а побеги — живыми.

Правильная посадка — половина успеха

Яма: 50 см в глубину и 80 см в ширину. Корням нужно пространство.

Удобрения на дно: — 2 ведра перегноя,

— 1 стакан суперфосфата,

— 0,5 стакана сернокислого калия,

— 3 ст. л. аммиачной селитры.

Сверху — 15-20 см земли, чтобы не сжечь корни.

Перед посадкой — глиняная болтушка с "Корневином” и золой. Это приживёт саженец надёжно.

Обрезка и покой

Сразу после посадки саженец обрезают на треть, чтобы перераспределить силы. На второй год дереву дают полную свободу: пусть наращивает ветви и растёт без вмешательства.

Подкормки, которые ускоряют плодоношение

Весной (после схода снега): 3 ст. л. аммиачной селитры в приствольный круг.

С мая по середину июля — мочевина каждые 2 недели.

После появления почек в июле и в конце августа — гумат натрия. Это поддержит дерево в фазу активного роста и подготовки к следующему сезону.

Уточнения

Гру́ша (лат. Pýrus) — род плодовых и декоративных деревьев и кустарников семейства розовые (Rosaceae), а также их плод.

