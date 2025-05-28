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Весной обрежь — летом соберёшь: как малина даёт до 4 кг с куста

1:50
Садоводство

Малина — ягода, которая даёт отдачу с лихвой. Главное — знать, как с ней разговаривать весной. Несколько простых шагов — и к лету кусты превратятся в плодовые фабрики с ароматными, крупными и сочными ягодами.

Raspberries05
Фото: commons.wikimedia.org by User:Fir0002 is licensed under GFDL 1.2
Raspberries05

Обрезка: наводим порядок

Весна — идеальное время для санитарной и стимулирующей обрезки.

  • Удаляются под корень все стебли, которые не пережили зиму: тёмные, сухие, надломленные, подмёрзшие.

  • Повреждённые, но живые — укорачиваются до первой здоровой почки (она заметна по живому зелёному оттенку ткани).

  • Чтобы пробудить боковые побеги, верхушки укорачиваются на 10 см — это и есть стимулирующая обрезка.

Чем меньше "балласта" — тем активнее куст тратит силы на ягоды.

Почва: воздух, влага и питание

  • Весной почву под малиной обязательно рыхлят, но осторожно: корни близко.

  • После — мульчируют. Хорошо подойдёт солома, торф или опилки. Это сохранит влагу и отпугнёт сорняки.

  • Полив — по необходимости, особенно в засушливую весну. Лучше реже, но глубже.

С середины апреля пора вносить подкормку:

  • органика (перегной) или

  • азотные удобрения (например, мочевина или настой коровяка).

Это даст кустам силы на рост зелени и формирование будущего урожая.

Защита: на страже урожая

Весна — время, когда просыпаются не только растения, но и вредители.

  • Осматриваются ветви и листья — на предмет яиц, личинок, повреждений.

  • Для профилактики болезней ранней весной можно обработать кусты бордоской смесью.

Это поможет защитить от грибка, плесени и многих других "вредных неожиданностей".

Уточнения

Малина или Ежевика, или Малинник, или Рубус (лат. Rubus) — крупный род растений семейства Розовые (Rosaceae), включающий множество популярных ягодных культур — княженика, морошка, костяника, малина, ежевика, межвидовые гибриды Логан, Кумберленд и др.

Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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