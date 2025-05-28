Весной обрежь — летом соберёшь: как малина даёт до 4 кг с куста

Малина — ягода, которая даёт отдачу с лихвой. Главное — знать, как с ней разговаривать весной. Несколько простых шагов — и к лету кусты превратятся в плодовые фабрики с ароматными, крупными и сочными ягодами.
Весна — идеальное время для санитарной и стимулирующей обрезки.
Удаляются под корень все стебли, которые не пережили зиму: тёмные, сухие, надломленные, подмёрзшие.
Повреждённые, но живые — укорачиваются до первой здоровой почки (она заметна по живому зелёному оттенку ткани).
Чтобы пробудить боковые побеги, верхушки укорачиваются на 10 см — это и есть стимулирующая обрезка.
Чем меньше "балласта" — тем активнее куст тратит силы на ягоды.
Весной почву под малиной обязательно рыхлят, но осторожно: корни близко.
После — мульчируют. Хорошо подойдёт солома, торф или опилки. Это сохранит влагу и отпугнёт сорняки.
Полив — по необходимости, особенно в засушливую весну. Лучше реже, но глубже.
С середины апреля пора вносить подкормку:
органика (перегной) или
азотные удобрения (например, мочевина или настой коровяка).
Это даст кустам силы на рост зелени и формирование будущего урожая.
Весна — время, когда просыпаются не только растения, но и вредители.
Осматриваются ветви и листья — на предмет яиц, личинок, повреждений.
Для профилактики болезней ранней весной можно обработать кусты бордоской смесью.
Это поможет защитить от грибка, плесени и многих других "вредных неожиданностей".
Малина или Ежевика, или Малинник, или Рубус (лат. Rubus) — крупный род растений семейства Розовые (Rosaceae), включающий множество популярных ягодных культур — княженика, морошка, костяника, малина, ежевика, межвидовые гибриды Логан, Кумберленд и др.
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