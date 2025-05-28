Весной обрежь — летом соберёшь: как малина даёт до 4 кг с куста

1:50 Your browser does not support the audio element. Садоводство

Малина — ягода, которая даёт отдачу с лихвой. Главное — знать, как с ней разговаривать весной. Несколько простых шагов — и к лету кусты превратятся в плодовые фабрики с ароматными, крупными и сочными ягодами.

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Обрезка: наводим порядок

Весна — идеальное время для санитарной и стимулирующей обрезки.

Удаляются под корень все стебли, которые не пережили зиму: тёмные, сухие, надломленные, подмёрзшие.

Повреждённые, но живые — укорачиваются до первой здоровой почки (она заметна по живому зелёному оттенку ткани).

Чтобы пробудить боковые побеги, верхушки укорачиваются на 10 см — это и есть стимулирующая обрезка.

Чем меньше "балласта" — тем активнее куст тратит силы на ягоды.

Почва: воздух, влага и питание

Весной почву под малиной обязательно рыхлят, но осторожно: корни близко.

После — мульчируют. Хорошо подойдёт солома, торф или опилки. Это сохранит влагу и отпугнёт сорняки.

Полив — по необходимости, особенно в засушливую весну. Лучше реже, но глубже.

С середины апреля пора вносить подкормку:

органика (перегной) или

азотные удобрения (например, мочевина или настой коровяка).

Это даст кустам силы на рост зелени и формирование будущего урожая.

Защита: на страже урожая

Весна — время, когда просыпаются не только растения, но и вредители.

Осматриваются ветви и листья — на предмет яиц, личинок, повреждений.

Для профилактики болезней ранней весной можно обработать кусты бордоской смесью.

Это поможет защитить от грибка, плесени и многих других "вредных неожиданностей".

Уточнения

Малина или Ежевика, или Малинник, или Рубус (лат. Rubus) — крупный род растений семейства Розовые (Rosaceae), включающий множество популярных ягодных культур — княженика, морошка, костяника, малина, ежевика, межвидовые гибриды Логан, Кумберленд и др.

