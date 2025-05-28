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Секрет крупных клубней и рыхлой почвы скрыт в этом скромном растении

1:40
Садоводство

На первый взгляд — просто красивый цветок. А на деле — мощнейший помощник фермера. Люпин давно вышел за рамки декоративной клумбы и доказал, что способен менять структуру почвы, экономить ресурсы и помогать урожаю.

Огород
Фото: creativecommons.org by Myrna Litt is licensed under https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/deed.en
Огород

Почему люпин работает лучше удобрений

Его корни — настоящая подземная лаборатория. Они насыщают почву азотом, поднимают вымытые минералы с глубины, а зелёная масса при разложении становится богатейшим субстратом. И всё это — без дополнительных подкормок.

Почва преображается

После люпина:

  • земля становится рыхлой и влагоёмкой,

  • снижается кислотность,

  • угнетаются сорняки и болезнетворные микроорганизмы,

  • повышается активность полезной микрофлоры.

Это значит — меньше затрат на удобрения и средства защиты, больше стабильности.

Для чего подходит

Люпин можно:

  • высаживать между основными культурами — и не терять ни дня без пользы,

  • использовать как сидерат, запахивая в грунт на нужную глубину,

  • применять в севообороте — особенно хорошо работает перед посадкой картофеля: клубни становятся крупнее, устойчивее к болезням и лучше хранятся.

Даже в засушливых районах люпин улучшает структуру почвы, удерживая влагу и снижая потери воды от испарения.

Экономия, экология и стабильность

Фермеры, которые включили люпин в систему, говорят о трёх выигрышах сразу:

  • меньше расходов,

  • выше урожай,

  • чище и безопаснее методы.

И правда: иногда природа подсказывает решения, до которых химия не дотягивается.

Уточнения

Огоро́д - участок земли, большей частью огороженный забором или живой изгородью и предназначенный для разведения (выращивания) овощей и других огородных растений, снедной зелени, ботвы, капусты и кореньев: репы, моркови, картофеля, лука и прочего.
 

Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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