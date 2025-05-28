Ужас на грядках: слизни вышли из тени и точат капусту до жилок

1:45 Your browser does not support the audio element. Садоводство

Теплое и влажное лето может обернуться настоящим бедствием для дачников: агроном Владимир Викулов предупреждает о нашествии испанских слизней, особенно опасных для огородных и декоративных культур. Эти прожорливые моллюски способны уничтожать растения буквально за ночь.

Фото: creativecommons.org by Myrna Litt is licensed under https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/deed.en Огород

Кто в зоне риска

Испанские слизни в первую очередь охотятся на:

огурцы,

кабачки,

тыквы,

капусту,

листовой салат,

декоративные растения в тени, особенно хосты.

Молодые листья и сочные стебли привлекают слизней больше всего. Они выедают ткань растений, оставляя после себя только жилки.

Почему именно сейчас

По словам экспертов, активный рост популяции начнётся во второй половине июня — если лето будет влажным. Но в отдельных регионах слизни уже начали появляться. Их активность напрямую зависит от погоды: пасмурные и дождливые дни создают идеальные условия, Москва 24

Как защитить участок

Вот советы, которые помогут избавиться от слизней без вреда для растений:

Пивные ловушки . Вкопайте в землю банку и налейте немного пива или положите внутрь сочные приманки (ягоды, овощи). Слизни заползут внутрь, но выбраться не смогут.

Сбор вручную . Разложите возле посадок доски, картон или перевёрнутые горшки — слизни прячутся под ними днём. Их можно собрать и уничтожить (например, закопать).

Мульча из опилок или хвои. Слизням трудно ползти по грубой поверхности, поэтому мульчирование — один из самых эффективных способов профилактики.

Уточнения

Сли́зень (слизня́к) — общеупотребительное название ряда наземных брюхоногих моллюсков, которые в ходе эволюционного развития претерпели редукцию или полную утрату раковины.



Сли́зень (слизня́к) — общеупотребительное название ряда наземных брюхоногих моллюсков, которые в ходе эволюционного развития претерпели редукцию или полную утрату раковины.

