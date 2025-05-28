Ужас на грядках: слизни вышли из тени и точат капусту до жилок

Теплое и влажное лето может обернуться настоящим бедствием для дачников: агроном Владимир Викулов предупреждает о нашествии испанских слизней, особенно опасных для огородных и декоративных культур. Эти прожорливые моллюски способны уничтожать растения буквально за ночь.
Испанские слизни в первую очередь охотятся на:
огурцы,
кабачки,
тыквы,
капусту,
листовой салат,
декоративные растения в тени, особенно хосты.
Молодые листья и сочные стебли привлекают слизней больше всего. Они выедают ткань растений, оставляя после себя только жилки.
По словам экспертов, активный рост популяции начнётся во второй половине июня — если лето будет влажным. Но в отдельных регионах слизни уже начали появляться. Их активность напрямую зависит от погоды: пасмурные и дождливые дни создают идеальные условия, Москва 24
Вот советы, которые помогут избавиться от слизней без вреда для растений:
Пивные ловушки. Вкопайте в землю банку и налейте немного пива или положите внутрь сочные приманки (ягоды, овощи). Слизни заползут внутрь, но выбраться не смогут.
Сбор вручную. Разложите возле посадок доски, картон или перевёрнутые горшки — слизни прячутся под ними днём. Их можно собрать и уничтожить (например, закопать).
Мульча из опилок или хвои. Слизням трудно ползти по грубой поверхности, поэтому мульчирование — один из самых эффективных способов профилактики.
Сли́зень (слизня́к) — общеупотребительное название ряда наземных брюхоногих моллюсков, которые в ходе эволюционного развития претерпели редукцию или полную утрату раковины.
Сли́зень (слизня́к) — общеупотребительное название ряда наземных брюхоногих моллюсков, которые в ходе эволюционного развития претерпели редукцию или полную утрату раковины.
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