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Смородина на вашем участке за пару месяцев: откройте удивительный секрет размножения зелёными черенками

3:19
Садоводство » Плодовые

Смородина — одна из самых любимых дачниками ягодных культур: вкусная, полезная и неприхотливая. Чтобы увеличить количество кустов и обновить посадки, опытные садоводы часто размножают смородину самостоятельно. Существует несколько способов, но самый простой и доступный — размножение зелёными черенками. 

Чёрная смородина
Фото: Own work by Rasbak, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Чёрная смородина

Почему размножение зелёными черенками — лучший способ?

  • Простота и доступность. Для укоренения нужны лишь свежие побеги текущего года.
  • Быстрое развитие. Зеленые черенки быстрее пускают корни и начинают расти.
  • Высокая приживаемость. Такой метод подходит для большинства сортов смородины.
  • Экономия времени и денег. Не нужно покупать саженцы — вы получаете новые кусты бесплатно.

Когда лучше заготавливать зелёные черенки?

Оптимальное время — весна и начало лета, когда побеги ещё молодые и сочные, но достаточно окрепшие. Обычно это конец мая — начало июня. В это время растения активно растут, что способствует успешному укоренению.

Пошаговый процесс размножения зелёными черенками

1. Выбор побегов  
Выберите сильные, здоровые побеги текущего года длиной около 15-20 см. Убедитесь, что на них есть несколько развивающихся листочков.

2. Заготовка черенков  
Отрежьте выбранные веточки острым и чистым инструментом под углом, чтобы увеличить площадь среза. Нижний срез должен быть прямо под почкой, верхний – немного выше верхней почки.

3. Подготовка черенков  
Удалите нижние листья, чтобы не загнивали при посадке, а травмированные и пожелтевшие листья обрежьте наполовину, чтобы уменьшить потерю влаги.

4. Обработка стимуляторами роста (по желанию)  
Для повышения приживаемости можно обработать нижний срез корнеобразующими препаратами — гетероауксином, Корневином или другим.

5. Посадка  
Выберите тенистое, влажное место с рыхлой почвой. Сделайте в земле небольшие бороздки или лунки, глубиной около 10-15 см. Вставьте черенки под углом около 45 градусов так, чтобы верхние почки находились над поверхностью.

6. Уход  
Поливайте черенки регулярно, особенно в жаркую и безветренную погоду. Почву вокруг поддерживайте рыхлой, можно замульчировать для удержания влаги.

Когда перенести саженцы на постоянное место?

Через 1-2 месяца черенки должны укорениться и дать новые побеги. К осени их можно пересадить на постоянное место, предварительно подготовив грунт. Если саженцы ещё слабые, оставьте их зимовать на площадке с укрытием.

Размножение смородины зелёными черенками — самый простой, доступный и эффективный способ увеличить посадки на участке. С минимальными затратами вы сможете получить молодые здоровые кусты уже к осени, готовые к плодоношению в будущем сезоне. 

Автор Владислав Ленивко
Владислав Ленивко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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