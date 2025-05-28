Смородина на вашем участке за пару месяцев: откройте удивительный секрет размножения зелёными черенками

3:19 Your browser does not support the audio element. Садоводство Плодовые

Смородина — одна из самых любимых дачниками ягодных культур: вкусная, полезная и неприхотливая. Чтобы увеличить количество кустов и обновить посадки, опытные садоводы часто размножают смородину самостоятельно. Существует несколько способов, но самый простой и доступный — размножение зелёными черенками.

Фото: Own work by Rasbak, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ Чёрная смородина

Почему размножение зелёными черенками — лучший способ?

Простота и доступность. Для укоренения нужны лишь свежие побеги текущего года.

Быстрое развитие. Зеленые черенки быстрее пускают корни и начинают расти.

Высокая приживаемость. Такой метод подходит для большинства сортов смородины.

Экономия времени и денег. Не нужно покупать саженцы — вы получаете новые кусты бесплатно.

Когда лучше заготавливать зелёные черенки?

Оптимальное время — весна и начало лета, когда побеги ещё молодые и сочные, но достаточно окрепшие. Обычно это конец мая — начало июня. В это время растения активно растут, что способствует успешному укоренению.

Пошаговый процесс размножения зелёными черенками

1. Выбор побегов

Выберите сильные, здоровые побеги текущего года длиной около 15-20 см. Убедитесь, что на них есть несколько развивающихся листочков.

2. Заготовка черенков

Отрежьте выбранные веточки острым и чистым инструментом под углом, чтобы увеличить площадь среза. Нижний срез должен быть прямо под почкой, верхний – немного выше верхней почки.

3. Подготовка черенков

Удалите нижние листья, чтобы не загнивали при посадке, а травмированные и пожелтевшие листья обрежьте наполовину, чтобы уменьшить потерю влаги.

4. Обработка стимуляторами роста (по желанию)

Для повышения приживаемости можно обработать нижний срез корнеобразующими препаратами — гетероауксином, Корневином или другим.

5. Посадка

Выберите тенистое, влажное место с рыхлой почвой. Сделайте в земле небольшие бороздки или лунки, глубиной около 10-15 см. Вставьте черенки под углом около 45 градусов так, чтобы верхние почки находились над поверхностью.

6. Уход

Поливайте черенки регулярно, особенно в жаркую и безветренную погоду. Почву вокруг поддерживайте рыхлой, можно замульчировать для удержания влаги.

Когда перенести саженцы на постоянное место?

Через 1-2 месяца черенки должны укорениться и дать новые побеги. К осени их можно пересадить на постоянное место, предварительно подготовив грунт. Если саженцы ещё слабые, оставьте их зимовать на площадке с укрытием.

Размножение смородины зелёными черенками — самый простой, доступный и эффективный способ увеличить посадки на участке. С минимальными затратами вы сможете получить молодые здоровые кусты уже к осени, готовые к плодоношению в будущем сезоне.