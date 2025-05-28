Смородина на вашем участке за пару месяцев: откройте удивительный секрет размножения зелёными черенками

Смородина — одна из самых любимых дачниками ягодных культур: вкусная, полезная и неприхотливая. Чтобы увеличить количество кустов и обновить посадки, опытные садоводы часто размножают смородину самостоятельно. Существует несколько способов, но самый простой и доступный — размножение зелёными черенками.
Оптимальное время — весна и начало лета, когда побеги ещё молодые и сочные, но достаточно окрепшие. Обычно это конец мая — начало июня. В это время растения активно растут, что способствует успешному укоренению.
1. Выбор побегов
Выберите сильные, здоровые побеги текущего года длиной около 15-20 см. Убедитесь, что на них есть несколько развивающихся листочков.
2. Заготовка черенков
Отрежьте выбранные веточки острым и чистым инструментом под углом, чтобы увеличить площадь среза. Нижний срез должен быть прямо под почкой, верхний – немного выше верхней почки.
3. Подготовка черенков
Удалите нижние листья, чтобы не загнивали при посадке, а травмированные и пожелтевшие листья обрежьте наполовину, чтобы уменьшить потерю влаги.
4. Обработка стимуляторами роста (по желанию)
Для повышения приживаемости можно обработать нижний срез корнеобразующими препаратами — гетероауксином, Корневином или другим.
5. Посадка
Выберите тенистое, влажное место с рыхлой почвой. Сделайте в земле небольшие бороздки или лунки, глубиной около 10-15 см. Вставьте черенки под углом около 45 градусов так, чтобы верхние почки находились над поверхностью.
6. Уход
Поливайте черенки регулярно, особенно в жаркую и безветренную погоду. Почву вокруг поддерживайте рыхлой, можно замульчировать для удержания влаги.
Через 1-2 месяца черенки должны укорениться и дать новые побеги. К осени их можно пересадить на постоянное место, предварительно подготовив грунт. Если саженцы ещё слабые, оставьте их зимовать на площадке с укрытием.
Размножение смородины зелёными черенками — самый простой, доступный и эффективный способ увеличить посадки на участке. С минимальными затратами вы сможете получить молодые здоровые кусты уже к осени, готовые к плодоношению в будущем сезоне.
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