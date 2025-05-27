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Муравьи в панике: простые растения, которые спасают ваш урожай

4:00
Садоводство » Вредители и болезни

Муравьи — вездесущие обитатели наших садов и огородов. Но далеко не всегда эти маленькие труженики приносят пользу. Иногда они становятся настоящими вредителями, защищая тлю и других насекомых, ухудшая состояние растений и затрудняя уход за грядками. Многие садоводы ищут эффективные и безопасные способы избавиться от муравьёв, чтобы сохранить здоровье растений. Хорошая новость — в природе есть настоящие зелёные защитники, от которых муравьи разбегаются «как от огня». 

Тля и муравьи
Фото: Own work by Thomas Bresson, https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/
Тля и муравьи

Почему муравьи вредят саду?

Муравьи сами по себе редко становятся вредителями, но в саду они часто формируют симбиоз с тлёй и другими мелкими сосущими насекомыми. Муравьи оберегают тлю, переносят её с растения на растение и питаются выделяемым ею сладким секретом — медвяной росой. Таким образом, муравьи способствуют распространению вредителей, которые ослабляют растения, вызывают болезни и ухудшают урожай.

Зелёные защитники — растения, отпугивающие муравьёв

К счастью, в природе существуют растения, аромат и свойства которых муравьи не выносят. Посадка таких «зелёных защитников» поможет снизить популяцию муравьёв без вреда для экологии или здоровья человека. Вот самые эффективные из них:

Мята

Мятный запах — настоящий враг для муравьёв. Посадите мяту вокруг грядок или в контейнерах на участке, чтобы отпугнуть нежелательных «гостей». Мята при этом ещё и полезна — её можно использовать для приготовления натуральных чаёв.

Чеснок

Резкий аромат чеснока содержит фитонциды и эфирные масла, которые муравьи обходят стороной. Разместите несколько кустиков чеснока по периметру сада или просто разложите зубчики около мест скопления муравьев.

Лаванда

Пряный, ароматный куст лаванды не только украшает участок, но и отпугивает муравьёв, а также многих других насекомых-вредителей.

Розмарин

Его сильный хвойный запах служит природным репеллентом. Розмарин отлично подходит для создания защитных бордюров.

Базилик

Этот популярный пряный кустарник отпугивает муравьёв своими ароматическими веществами. Базилик можно выращивать как в открытом грунте, так и в горшках.

Календула

Среди однолетних цветов календула известна своим способностью отпугивать огородных вредителей, включая муравьёв.

Как использовать зелёных защитников?

  • Посадка по периметру и внутри огорода. Растения с муравьиным репеллентным эффектом лучше высаживать вдоль границ участка и рядом с грядками. Это создаст природную преграду.
  • Перемещение частей растений. Можно измельчить листья мяты, чеснока или лаванды и рассыпать около муравьиных ходов — запах быстро отпугнёт муравьёв.
  • Настои и отвары. Приготовьте настои из этих растений и опрыскайте им проблемные зоны — это усилит эффект.

Дополнительные советы по борьбе с муравьями:

  • Старайтесь не оставлять на грядках излишков органики, которые привлекают насекомых.
  • Регулярно рыхлите почву и не допускайте всходов сорняков — муравьи любят прятаться именно там.
  • Используйте золу или молотый перец в местах прохождения муравьиных троп.

Муравьи могут стать настоящей проблемой в саду, но использовать химические средства не всегда желательно из-за экологических рисков. Посадка зелёных «муравьиных отпугивателей» — простой, эффективный и натуральный способ защитить участок. Мята, чеснок, лаванда, розмарин, базилик и календула не только отпугивают муравьёв, но и украшают ваш сад, радуя ароматом и вкусом.

Автор Владислав Ленивко
Владислав Ленивко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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