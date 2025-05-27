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Секретный коктейль для тли: смешай это — и забудь о вредителях

2:31
Садоводство

Если ваши розы вдруг начали желтеть, а листья покрылись пятнами, не спешите паниковать. Это не конец света, а сигнал к действию! Вместо того чтобы тратить деньги на дорогие химикаты, попробуйте натуральные методы, которые не только эффективны, но и безопасны для окружающей среды.

Тля
Фото: flickr.com by S. Rae, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Тля

Почему желтеют листья роз

Желтизна листьев — это сигнал, что розам некомфортно. Причины могут быть разные:

  • Переувлажнение или недостаток воды — корни не справляются с избытком или дефицитом влаги.
  • Грибковые болезни — например, черная пятнистость.
  • Вредители — такие как тля, которые ослабляют растения.

Чем раньше вы начнете лечение, тем быстрее розы восстановятся.

Тля: невидимый враг

Тля — это не просто вредитель, а настоящий паразит, который высасывает сок из растений, ослабляя их. Один из эффективных способов борьбы с тлей — использование божьих коровок. Они являются естественными врагами тли и могут съесть до 150 особей за день.

Чтобы привлечь божьих коровок, посадите в саду растения, такие как тысячелистник, укроп или календула. Эти растения привлекают полезных насекомых и помогают в борьбе с вредителями.

Эко-средства против тли

Если вы предпочитаете использовать домашние и безопасные методы, есть несколько проверенных рецептов. Один из них — мыльный раствор: достаточно смешать 1 столовую ложку жидкого мыла с 1 литром воды и опрыскать растения. Эффективным считается и табачный настой: 50 г табака настаивают в 1 литре воды двое суток, затем разбавляют водой в пропорции 1:1 и применяют для обработки. Хорошо работает и ревеневый отвар — просто заварите листья ревеня, процедите и используйте без разбавления.

Масло нима также известно своими инсектицидными свойствами: его разводят в воде в соотношении 0,1:10 и распыляют на поражённые участки. Наконец, необычный, но действенный способ — цельное молоко. Считается, что тля не переносит лактозу, поэтому смешайте молоко с водой в пропорции 1:1 и используйте для опрыскивания. Все эти средства позволяют бороться с тлей без применения химикатов, при этом не наносят вреда растениям и окружающей среде.

Уточнения

Тли (лат. Aphidoidea) — надсемейство насекомых из отряда полужесткокрылых (Hemiptera). Ранее рассматривались в отряде равнокрылых (Homoptera). 

Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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