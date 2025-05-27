Куст жив, а ягод нет? Это удобрение оживит даже мертвую смородину

Смородина давно заняла почётное место в наших садах. Она неприхотлива, даёт урожай уже через пару лет после посадки и, казалось бы, требует минимум внимания. Но вот незадача — куст выглядит бодрым, а ягоды получаются мелкими и кислыми. Знакомо? Есть проверенное и недорогое решение!

Фото: Designed by Freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Смородина

Натуральная смесь для обильного урожая

Для подкормки, способной "встряхнуть" вашу смородину, понадобится всего два компонента:

120 г садового жмыха (диатомита)

250 г горчичной выжимки

Смешайте всё в глубокой миске, а затем насыпьте по 8 столовых ложек под каждый куст. Аккуратно перемешайте с верхним слоем почвы — и забудьте о химии. Эта смесь не только стимулирует рост, но и делает ягоды слаще и крупнее.

Почему это работает

Диатомит богат кремнием и кальцием. Он укрепляет стебли, корни и оздоравливает почву.

Горчичная выжимка — это органическое удобрение, которое одновременно отпугивает вредителей и насыщает почву.

Полив — не чаще, а умнее

Смородина не переносит пересушивания, но избыток влаги тоже во вред. Лучшее время для полива — в период цветения, плодоношения и засухи. Лейте воду прямо к корням, избегая попадания на листья — это защитит от грибка.

Компост — проверенная классика

Раз в год весной стоит подсыпать под куст 2 кг компоста. Это улучшает структуру почвы и обеспечивает растение всем необходимым для мощного плодоношения.

Уточнения

Сморо́дина (лат. Ríbes) — род двудольных цветковых растений монотипного семейства Крыжовниковые порядка Камнеломкоцветные, включающий около 200 природных видов.

