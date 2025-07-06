Гниёт клубника: всё из-за одной ошибки — лень, которая съедает ваш урожай быстрее, чем вредители

Начало лета — самый важный период для клубники. В это время она активно плодоносит, а на юге ягоды созревают уже в мае, тогда как в холодных регионах — ближе к июню. Параллельно отрастают усы, которые можно использовать для размножения.
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Клубника
Но чтобы урожай был обильным, а ягоды — крупными и сладкими, растениям нужен правильный уход: полив, подкормки, мульчирование и защита от болезней. Рассказываем, как всё сделать правильно.
Полив клубники в июне
Поливать клубнику нужно 2-3 раза в неделю, но обильно, чтобы вода пропитала почву на глубину залегания корней. Частота зависит от погоды:
в дождь полив можно пропустить;
в жару — увеличить количество воды.
"Норма расхода — 25-30 литров на 1 кв. м. Воду лучше брать теплую, отстоянную (например, из бочки)", — советуют садоводы.
Советы по поливу:
Капельный полив — идеальный вариант для больших грядок. Он экономит воду, подает ее прямо к корням и не дает расти сорнякам.
Время полива — раннее утро или вечер, чтобы влага не испарялась под солнцем.
Важно! Нельзя поливать днем — капли на листьях работают как линзы и вызывают ожоги.
Подкормки для богатого урожая
В начале лета клубнике нужны и органические, и минеральные удобрения. Лучше чередовать их, чтобы растения получили все необходимые элементы.
Органические удобрения
Настой крапивы
Свежую крапиву измельчают, заливают водой (1:1) и настаивают 10-15 дней.
Готовый настой разводят 1:10 и поливают под корень раз в неделю.
"Крапивный настой стимулирует рост и укрепляет иммунитет растений", — отмечают агрономы.
Компост
Раскладывают под кустами тонким слоем (4-5 кг на кв. м).
Улучшает структуру почвы и питает корни.
Древесная зола
Рассыпают под кустами (200 г на кв. м) и заделывают в почву.
Содержит калий и фосфор, необходимые для сладости ягод.
Минеральные удобрения
Используют калийно-фосфорные комплексы (гумат калия, монофосфат калия).
Важно! Не превышайте дозировку — избыток удобрений делает ягоды кислыми и водянистыми.
Мульчирование и рыхление
Мульчирование сохраняет влагу, защищает ягоды от гнили и перегрева почвы. Используют:
солому (слой 7-15 см),
агроволокно,
хвою (3-6 см).
Рыхление улучшает доступ воздуха к корням. Делать это нужно аккуратно, чтобы не повредить корни.
Обрезка усов и листьев
Усы обрезают, чтобы растение не тратило силы на их рост, а направляло энергию на плодоношение.
Старые листья удаляют, оставляя 3-5 самых здоровых.
Защита от болезней и вредителей
От грибков помогает йодный раствор (5 капель на 10 л воды). Опрыскивают трижды за сезон.
От слизней используют золу, ловушки с пивом или специальные препараты.
Сбор и хранение урожая
Собирают ягоды утром или вечером, с плодоножкой или без.
Хранят в заморозке, сушке или готовят варенье.
Подготовка к новому сезону
Для размножения оставляют первые 1-2 уса от самых сильных кустов.
Осенью подкармливают компостом и калийно-фосфорными удобрениями.
Уточнения
Клубни́ка - название крупноплодных видов растений рода Земляника (Fragaria) семейства Розовые, а также их плодов.