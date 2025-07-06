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Гниёт клубника: всё из-за одной ошибки — лень, которая съедает ваш урожай быстрее, чем вредители

Клубника летом: как правильно поливать и удобрять для крупного урожая
3:46
Садоводство

Начало лета — самый важный период для клубники. В это время она активно плодоносит, а на юге ягоды созревают уже в мае, тогда как в холодных регионах — ближе к июню. Параллельно отрастают усы, которые можно использовать для размножения.

Клубника
Фото: Designed by Freepik by serhii_bobyk, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Клубника

Но чтобы урожай был обильным, а ягоды — крупными и сладкими, растениям нужен правильный уход: полив, подкормки, мульчирование и защита от болезней. Рассказываем, как всё сделать правильно.

Полив клубники в июне

Поливать клубнику нужно 2-3 раза в неделю, но обильно, чтобы вода пропитала почву на глубину залегания корней. Частота зависит от погоды:

  • в дождь полив можно пропустить;
  • в жару — увеличить количество воды.

"Норма расхода — 25-30 литров на 1 кв. м. Воду лучше брать теплую, отстоянную (например, из бочки)", — советуют садоводы.

Советы по поливу:

  • Капельный полив — идеальный вариант для больших грядок. Он экономит воду, подает ее прямо к корням и не дает расти сорнякам.
  • Время полива — раннее утро или вечер, чтобы влага не испарялась под солнцем.
  • Важно! Нельзя поливать днем — капли на листьях работают как линзы и вызывают ожоги.

Подкормки для богатого урожая

В начале лета клубнике нужны и органические, и минеральные удобрения. Лучше чередовать их, чтобы растения получили все необходимые элементы.

Органические удобрения

Настой крапивы

  • Свежую крапиву измельчают, заливают водой (1:1) и настаивают 10-15 дней.
  • Готовый настой разводят 1:10 и поливают под корень раз в неделю.

"Крапивный настой стимулирует рост и укрепляет иммунитет растений", — отмечают агрономы.

Компост

  • Раскладывают под кустами тонким слоем (4-5 кг на кв. м).
  • Улучшает структуру почвы и питает корни.

Древесная зола

  • Рассыпают под кустами (200 г на кв. м) и заделывают в почву.
  • Содержит калий и фосфор, необходимые для сладости ягод.

Минеральные удобрения

  • Используют калийно-фосфорные комплексы (гумат калия, монофосфат калия).
  • Важно! Не превышайте дозировку — избыток удобрений делает ягоды кислыми и водянистыми.

Мульчирование и рыхление

Мульчирование сохраняет влагу, защищает ягоды от гнили и перегрева почвы. Используют:

  • солому (слой 7-15 см),
  • агроволокно,
  • хвою (3-6 см).

Рыхление улучшает доступ воздуха к корням. Делать это нужно аккуратно, чтобы не повредить корни.

Обрезка усов и листьев

  • Усы обрезают, чтобы растение не тратило силы на их рост, а направляло энергию на плодоношение.
  • Старые листья удаляют, оставляя 3-5 самых здоровых.

Защита от болезней и вредителей

  • От грибков помогает йодный раствор (5 капель на 10 л воды). Опрыскивают трижды за сезон.
  • От слизней используют золу, ловушки с пивом или специальные препараты.

Сбор и хранение урожая

  • Собирают ягоды утром или вечером, с плодоножкой или без.
  • Хранят в заморозке, сушке или готовят варенье.

Подготовка к новому сезону

  • Для размножения оставляют первые 1-2 уса от самых сильных кустов.
  • Осенью подкармливают компостом и калийно-фосфорными удобрениями.

Уточнения

Клубни́ка - название крупноплодных видов растений рода Земляника (Fragaria) семейства Розовые, а также их плодов.

Автор Марина Лебедева
Марина Лебедева — журналист, корреспондент Правды.Ру *
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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