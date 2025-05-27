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Устойчивый цвет: как выращивать львиный зев, чтобы он радовал весь летний сезон

Садоводство » Цветы

Львиный зев — одно из самых эффектных и популярных декоративных растений для сада и приусадебного участка. Его яркие, разнообразной окраски цветы украшают клумбы, создают живописные бордюры и придают участку особое очарование. Чтобы львиный зев радовал вас пышным цветением на протяжении всего лета, важно обеспечить грамотный уход.

Львиный зев
Фото: Own work by Lazaregagnidze, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Львиный зев

Выбор места и посадка

Львиный зев предпочитает открытые солнечные участки, где получает минимум 6-8 часов прямого света в день. Без достаточного освещения цветение будет скудным и неярким.

Почва должна быть рыхлой, умеренно плодородной и хорошо дренированной — застой воды негативно скажется на здоровье корней и общем развитии растения.

При посадке следите, чтобы расстояние между кустами было около 20-30 см — это обеспечит хорошую вентиляцию и снизит риск заболеваний.

Полив — регулярно, но умеренно

Львиный зев нуждается в регулярном, но умеренном поливе. Увлажняйте почву так, чтобы она была влажной, но не сырой. Избегайте застоя воды, поскольку избыток влаги может привести к гниению корней и развитию грибковых заболеваний.

В жаркие дни поливайте растения утром или вечером — утром избегайте сильного солнечного жара, чтобы капли воды не вызывали ожогов.

Подкормки — ключ к пышному цветению

Для продолжительного и обильного цветения важно обеспечить растения необходимыми питательными веществами.

  • В период активного роста применяйте комплексные удобрения с преобладанием азота для стимуляции развития зелёной массы.
  • Когда начнут появляться бутоны, переходите на удобрения с более высоким содержанием фосфора и калия — это стимулирует образование и развитие цветов.

Рекомендуется вносить подкормки каждые 2-3 недели.

Регулярное удаление увядших цветков (ремовальзация)

Чтобы продлить цветение львиного зева, регулярно удаляйте отцветшие соцветия и увядшие цветки. Эта процедура стимулирует образование новых бутонов и предотвращает образование семян, которые истощают силы растения.

Обрезка и формирование куста

При необходимости можно слегка подрезать верхушки побегов для стимулирования ветвления. Это позволит кусту стать более пышным.

Также удаляйте слабые и поврежденные стебли, чтобы обеспечить хорошую циркуляцию воздуха и снизить риск заболеваний.

Зимний уход (для многолетних сортов)

Если вы выращиваете многолетние сорта львиного зева, не забывайте о зимнем уходе. Перед холодами растение обрезают почти под корень, мульчируют почву и при необходимости укрывают.

Борьба с вредителями и болезнями

Львиный зев может подвергаться нападению тли, паутинного клеща и мучнистой росы. Регулярно осматривайте растения и при первых признаках болезни или вредителей принимайте меры:

  • Применяйте инсектицидные или фунгицидные препараты согласно инструкции.
  • Следите за правильным поливом и качеством воздуха вокруг растений

Пышное и продолжительное цветение львиного зева возможно при грамотном уходе, включающем выбор правильного места, умеренный полив, регулярные подкормки, своевременное удаление отцветших соцветий и внимание к здоровью растений. 

Автор Владислав Ленивко
Владислав Ленивко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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