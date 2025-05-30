Красота против урожая: цветок, который делает томаты бессильными

2:01 Your browser does not support the audio element. Садоводство

На первый взгляд — невинная клумба, на деле — катастрофа для урожая. Многие садоводы, не задумываясь, высаживают петунии рядом с томатами, чтобы украсить грядки и привлечь опылителей. Но такой союз — как соседство ежа с воздушным шаром: красиво, но губительно.

Фото: Designed by Freepik by vecstock, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Томат

Вредители переселяются быстро

Петунии часто страдают от тли, белокрылки и паутинного клеща — именно те насекомые, которые обожают томаты. Цветок работает как магнит: насекомые перебираются на соседние кусты и уничтожают листву и завязи. А если всё это происходит в теплице — беда приходит быстрее.

Ядовитая симпатия: петуния тормозит рост томатов

Мало того, что петуния притягивает вредителей, её корни выделяют вещества, замедляющие развитие растений вокруг. Для молодых томатов это смертельно. Они вянут, хуже укореняются и дают слабые, больные плоды. Букет проблем от одного цветка.

Фитофтороз и другие сюрпризы

Опасность — не только в насекомых. Споры грибка, вызывающего фитофтороз, легко переносятся между петунией и томатом. Даже здоровый на вид цветок может быть "тихим носителем". Результат — стремительное заражение и гибель всего куста.

Расстояние спасает урожай

Если хотите сохранить томаты, держите петунии на дистанции. Минимум — 5 метров. Если места мало, отдайте предпочтение "дружественным” соседям: базилику, бархатцам, настурции. Они не мешают, а наоборот — помогают томатам расти.

Кто ещё в чёрном списке

Помимо петуний, помидорам не по душе капуста (включая брокколи), кукуруза и фасоль. Первая замедляет рост, вторая привлекает вредителей, третья конкурирует за питательные вещества. Соседи, как и компаньоны по даче, решают многое.

Уточнения

Пету́ния — род травянистых или полукустарниковых многолетних растений семейства Паслёновые (Solanaceae), высотой от 10 см до 1 метра. Происходит из тропических регионов Южной Америки, главным образом Бразилии, в естественных условиях растёт в Парагвае, Боливии, Аргентине и Уругвае. Один вид, Petunia parviflora Juss. встречается в Северной Америке.



