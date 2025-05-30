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Газон в тени, как в сказке: секреты густой зелени под деревьями

Садоводство

Идеально ровное освещение на участке — мечта, а не реальность. Чаще всего газон оказывается в окружении деревьев, построек и заборов, где солнце — гость нечастый. Но тень вовсе не враг, если действовать с умом. С правильным подходом ваш участок зазеленеет, даже если солнце заглядывает туда только по утрам.

Газон
Фото: commons.wikimedia.org by Daderot, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Газон

Выбираем теневыносливую траву

Начните с правильного выбора — не вся трава любит полумрак. Для прохладных регионов подойдёт овсяница, для тёплых — зойсия. А если трава упорно не хочет расти, попробуйте альтернативу: клевер, например, отлично себя чувствует в тени.

Питание важно — но без перебора

В тени земля впитывает и держит влагу иначе, чем под солнцем. Это влияет на усвоение удобрений. Чтобы избежать перекорма и слабого роста, добавьте в почву активированный уголь или пробиотики. А медленные удобрения с низкой солевой нагрузкой поддержат стабильный рост.

Полив с умом: лучше рано и редко

Трава в тени нуждается в меньшем количестве воды. Установите интеллектуальный контроллер — он сам решит, когда пора поливать, ориентируясь на погоду. Лучшее время — с 2 до 7 утра. Полив в это время позволяет влаге впитаться до того, как она испарится.

Не стригите газон под ноль

Высокая трава в тени — сильная трава. Срезайте только верхнюю треть, чтобы сохранить её жизнеспособность. Это поможет ей не «выгорать» даже в сложных условиях.

Деревья оставьте — просто подстригите

Полная вырубка деревьев — крайняя мера. Иногда достаточно просто проредить крону, чтобы солнечные лучи добирались до земли.

Уточнения

Газо́н  — участок земли с искусственно созданным покровом из травянистых растений ; травяной покров, созданный посевом семян специально подобранных трав; нередко служит фоном для декоративных посадок и парковых сооружений.

Автор Данила Фирсов
Данила Фирсов — внештатный корреспондент Правды.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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