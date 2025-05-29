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Улитки скользят мимо: грядка под скорлупой становится неприступной

1:41
Садоводство

После завтрака остаётся то, что обычно летит в мусор — яичная скорлупа. Но в руках садовода это настоящее сокровище. Природный источник кальция, щит от вредителей и удобрение в одном — и всё это бесплатно.

Улитка
Фото: Own work by Charles J. Sharp, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Улитка

Кальций для капризных растений

Скорлупа почти полностью состоит из карбоната кальция — того самого, что применяют для известкования почвы. Он жизненно важен для томатов, перца, кабачков и других культур, у которых часто загнивают плоды из-за нехватки минералов. Просто высушите, измельчите (в блендере, скалкой или руками) и смешайте с верхним слоем земли.

Живой барьер против улиток

Мелкоразмолотая скорлупа — натуральная колючая "оградка" для вашего салата и рассады. Мягкие тела улиток не выносят острых краёв и предпочитают обойти такие участки стороной. Насыпьте защитное кольцо у основания растений, и вредители оставят их в покое.

Скорлупа вместо горшков

Половинки яиц — идеальные капсулы для рассады. Наполните их землёй, посадите семена — и всё. Позже пересадите саженец вместе с контейнером прямо в почву. Он разложится и подкармливает растение изнутри.

Добавка в компост и мульча

Скорлупа помогает удерживать pH компостной кучи в норме и добавляет минералы. Да, она разлагается не сразу, но если измельчить, процесс пойдёт быстрее. Также скорлупа подойдёт для мульчирования: слой защитит от сорняков, удержит влагу и украсит грядку.

Уточнения

Улитки — самый многочисленный класс в составе типа моллюсков (Mollusca), который включает около 110 тыс. видов, в России — 1620 видов. Основным признаком брюхоногих моллюсков является торсия, то есть поворот внутренностного мешка на 180°. Кроме того, для большинства гастропод характерно наличие турбоспиральной раковины.

Автор Данила Фирсов
Данила Фирсов — внештатный корреспондент Правды.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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