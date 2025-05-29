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Огородный дуэт: клубника и её неожиданный телохранитель

1:36
Садоводство

Сезон клубники вот-вот ворвётся в наши сады, и все мечтают о сочных, ароматных ягодах, выросших под собственным присмотром. Но что, если урожай оказывается скромным, а ягоды — больными? Часто проблема в соседях на грядке. Да-да, даже растения могут не ладить друг с другом.

Клубника
Фото: flickr.com by Alabama Extension, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Клубника

Запомните: клубника терпеть не может компании картофеля, брокколи, капусты и других крестоцветных. Рядом с ними ягоды становятся вялыми, а урожай — печальным.

А теперь внимание: есть растения, которые, напротив, творят с клубникой чудеса. Они отгоняют вредителей, защищают от болезней, улучшают вкус и даже обогащают почву.

Идеальные соседи для клубники:

  • бархатцы

  • укроп

  • бобы и горох

  • ромашка

  • морковь и свекла

  • шпинат и латук

  • редис

  • тимьян

  • лук, лук-порей

И — главное — чеснок

Этот пряный овощ — настоящий телохранитель клубничных кустов. Его насыщенный аромат отпугивает улиток, тлю и других вредителей, а ещё он защищает ягоды от серой гнили — главного врага сладкого урожая.

Чеснок не мешает клубнике расти, наоборот: он помогает! Улучшает вкус ягод, делает кусты сильнее, стимулирует плодоношение и не борется с клубникой за питание.

Посадите его между рядами клубники или вокруг грядки, и уже этим летом вы получите двойной урожай — чистую, сладкую клубнику и ароматный, крупный чеснок.

Уточнения

Клубни́ка — название крупноплодных видов растений рода Земляника (Fragaria) семейства Розовые, а также их плодов. Название относится к землянике зелёной (Fragaria viridis), землянике мускусной (Fragaria moschata), землянике ананасной (Fragaria × ananassa). 
 

Автор Данила Фирсов
Данила Фирсов — внештатный корреспондент Правды.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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