Огородный дуэт: клубника и её неожиданный телохранитель

Сезон клубники вот-вот ворвётся в наши сады, и все мечтают о сочных, ароматных ягодах, выросших под собственным присмотром. Но что, если урожай оказывается скромным, а ягоды — больными? Часто проблема в соседях на грядке. Да-да, даже растения могут не ладить друг с другом.
Запомните: клубника терпеть не может компании картофеля, брокколи, капусты и других крестоцветных. Рядом с ними ягоды становятся вялыми, а урожай — печальным.
А теперь внимание: есть растения, которые, напротив, творят с клубникой чудеса. Они отгоняют вредителей, защищают от болезней, улучшают вкус и даже обогащают почву.
бархатцы
укроп
бобы и горох
ромашка
морковь и свекла
шпинат и латук
редис
тимьян
лук, лук-порей
Этот пряный овощ — настоящий телохранитель клубничных кустов. Его насыщенный аромат отпугивает улиток, тлю и других вредителей, а ещё он защищает ягоды от серой гнили — главного врага сладкого урожая.
Чеснок не мешает клубнике расти, наоборот: он помогает! Улучшает вкус ягод, делает кусты сильнее, стимулирует плодоношение и не борется с клубникой за питание.
Посадите его между рядами клубники или вокруг грядки, и уже этим летом вы получите двойной урожай — чистую, сладкую клубнику и ароматный, крупный чеснок.
Клубни́ка — название крупноплодных видов растений рода Земляника (Fragaria) семейства Розовые, а также их плодов. Название относится к землянике зелёной (Fragaria viridis), землянике мускусной (Fragaria moschata), землянике ананасной (Fragaria × ananassa).
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