Огородный дуэт: клубника и её неожиданный телохранитель

1:36 Your browser does not support the audio element. Садоводство

Сезон клубники вот-вот ворвётся в наши сады, и все мечтают о сочных, ароматных ягодах, выросших под собственным присмотром. Но что, если урожай оказывается скромным, а ягоды — больными? Часто проблема в соседях на грядке. Да-да, даже растения могут не ладить друг с другом.

Фото: flickr.com by Alabama Extension, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Клубника

Запомните: клубника терпеть не может компании картофеля, брокколи, капусты и других крестоцветных. Рядом с ними ягоды становятся вялыми, а урожай — печальным.

А теперь внимание: есть растения, которые, напротив, творят с клубникой чудеса. Они отгоняют вредителей, защищают от болезней, улучшают вкус и даже обогащают почву.

Идеальные соседи для клубники:

бархатцы

укроп

бобы и горох

ромашка

морковь и свекла

шпинат и латук

редис

тимьян

лук, лук-порей

И — главное — чеснок

Этот пряный овощ — настоящий телохранитель клубничных кустов. Его насыщенный аромат отпугивает улиток, тлю и других вредителей, а ещё он защищает ягоды от серой гнили — главного врага сладкого урожая.

Чеснок не мешает клубнике расти, наоборот: он помогает! Улучшает вкус ягод, делает кусты сильнее, стимулирует плодоношение и не борется с клубникой за питание.

Посадите его между рядами клубники или вокруг грядки, и уже этим летом вы получите двойной урожай — чистую, сладкую клубнику и ароматный, крупный чеснок.

Уточнения

Клубни́ка — название крупноплодных видов растений рода Земляника (Fragaria) семейства Розовые, а также их плодов. Название относится к землянике зелёной (Fragaria viridis), землянике мускусной (Fragaria moschata), землянике ананасной (Fragaria × ananassa).



