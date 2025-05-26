Огурцы-гиганты против урожая: маленький прищипок, который меняет всё

1:51 Your browser does not support the audio element. Садоводство

Знаете ли вы, что одно маленькое действие в саду может кардинально изменить урожай огурцов? Прищипка — именно такой секрет для тех, кто хочет получить больше плодов и меньше лишних листьев.

Фото: Designed by Freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Огурец

Суть прищипки очень проста: пальцами или ножницами удаляется верхушка главного стебля или боковых веточек растения. Это помогает остановить излишний рост вверх и направить энергию растения на развитие боковых побегов, на которых формируются цветы и огурцы. Без этой процедуры огурцы могут вырасти в длину на несколько метров, но плодов при этом будет мало.

Почему стоит прищипывать огурцы

Салатные огурцы — вьющиеся и быстрорастущие растения. Если оставить их без контроля, они будут развиваться бесконтрольно, выпуская много листьев и длинных черешков, а плодов будет меньше.

Основные плюсы прищипки:

Энергия растения не уходит на лишний рост

Появляется больше боковых побегов с цветами и огурцами

Плоды созревают быстрее и становятся качественнее

Растение выглядит аккуратным и здоровым

Когда лучше прищипывать

Оптимальное время — когда у огурцов уже есть несколько настоящих листьев и начинается активный рост. Обычно это середина июня или несколько недель после посадки. Процедуру лучше проводить утром или вечером, когда нет палящего солнца и растения не страдают от жары.

Как правильно прищипывать огурцы

Главный стебель огурца растёт до 1,5-2 метров — удаляется его верхушка. Это остановит вертикальный рост и стимулирует разветвление.

Боковые побеги тоже можно прищипывать для формирования более мощного куста и обильного плодоношения.

Уточнения

Огуре́ц обыкнове́нный или Огурец посевно́й (лат. Cucumis sativus), — однолетнее травянистое растение, вид рода Огурец (Cucumis) семейства Тыквенные (Cucurbitaceae), овощная культура.

