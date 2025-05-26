Секретные 10 литров, которые спасут ваш урожай от мучнистой росы и неожиданных бед

Урожай томатов часто страдает от мучнистой росы — одной из самых распространённых болезней растений. Появление плесени на листьях и плодах связано с несколькими факторами: неправильной посадкой, чрезмерным поливом, плотной насадкой растений и неправильной обрезкой листьев. В результате на стеблях и листьях появляются тёмные пятна, а растения начинают слабеть.
Одним из эффективных средств профилактики и борьбы с мучнистой росой является удобрение на основе молока с добавлением йода. Этот раствор помогает не только предотвратить развитие болезни, но и замедляет её распространение, если инфекция уже появилась.
Для приготовления рекомендуется взять:
Сначала молоко смешивается с йодом, а затем раствор разбавляется водой. Такая последовательность позволяет йоду взаимодействовать с белками молока и образовывать хелат, который лучше удерживается на листьях.
После обработки на поверхности листьев формируется защитная плёнка, препятствующая проникновению спор мучнистой росы. При обработке важно равномерно покрыть листья, уделяя особое внимание нижней стороне. Для площади примерно 3x6 метров понадобится около 10 литров раствора.
Рекомендуется проводить обработку раз в 14 дней, чередуя с другими подкормками. Использование клея не требуется — молоко хорошо прилипает к листьям, а вода быстро испаряется, оставляя защитную плёнку.
Тома́т или помидо́р (лат. Solánum lycopérsicum), — однолетнее или многолетнее травянистое растение, вид рода Паслён (Solanum) семейства Паслёновые (Solanaceae).
Белые медведи никогда не едят пингвинов. Не потому что не хотят — просто они живут на разных концах планеты. Всё дело в географии.