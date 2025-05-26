Блоха на грядке: коварный враг, которого не видишь, но он пожирает всё подряд

Вы уверены, что знаете всех врагов своих грядок? Пока все боятся тли и клещей, в дело вступает куда более коварный противник — земляная блоха. Маленькое насекомое с безобидным названием способно устроить масштабную катастрофу на даче за считаные дни. И что хуже всего — она не прыгает на животных, а атакует прямо в клумбах.
Земляную блоху, или капустную блошку, сложно заметить: она всего 2 мм в длину, чаще чёрная или с синеватым отливом. Обитает среди листьев и активно портит растения из семейства крестоцветных — капусту, рукколу, редис, репу. Её "почерк" — неровные дырки на листьях вдоль жилок. Эти мини-раны приводят к увяданию и потере урожая.
Есть растения, запах которых буквально выгоняет блошек с участка. Особенно эффективно работают:
Посадите их по периметру грядок — и получите натуральный щит. А если блохи уже завелись, попробуйте домашний спрей на основе настоев чеснока и полыни. В крайнем случае можно использовать препараты с лямбда-цигалотрином.
Если листья на грядках начали покрываться рваными отверстиями, не стоит ждать. Чем раньше вы начнёте действовать, тем выше шансы спасти урожай. Запомните: земляные блохи не терпят сильных запахов — используйте это против них.
Блохи (лат. Siphonaptera — др.-греч. σίφων — насос, ἄπτερον — бескрылое.
Белые медведи никогда не едят пингвинов. Не потому что не хотят — просто они живут на разных концах планеты. Всё дело в географии.